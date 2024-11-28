台大名醫被起訴！涉迷姦3女　被害人「實驗室醒來」驚逃

▲立委范雲曾找3名女業務開記者會，公開指控台大名醫涉嫌下藥性侵。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

台大醫院婦產科鄭姓名醫涉嫌在2020年、2021年間，以了解金融商品為由，分別邀約3名女業務餐敘，席間疑似在紅酒中下藥，等被害人陷入昏迷再上下其手，有被害人醒來時發現自己竟然身處台大實驗室，奪門逃出。鄭男矢口否認犯行，但台北地檢署根據被害人與親友指述，28日依加重強制性交未遂、加重強制猥褻未遂等3個罪行將鄭男起訴。

鄭男被譽為國內婦癌權威，今年初才被1名藥廠女業務提告遭趁機性侵，但因相關監視器畫面顯示，藥廠女業務行走不需要攙扶，且事後還傳訊「感謝老爹」，檢察官因此處分不起訴鄭男，案經高檢署再議發回後，仍不起訴確定。

由於鄭男因性侵案一度遭停聘等待調查，台大3月要開會討論復聘案，立委范雲找來另外3名從事金融界的女業務舉行記者會，指控鄭男迷姦惡行，其中1名當事人點名台大無視多人投訴「鄭XX教授」下藥性侵，放任鄭為非作歹，希望台大不要復聘，但鄭男至今仍在台大醫院醫事人員介紹名單內。

北檢指揮中山分局調查，3名提告的金融女業務分別是在2020年5月、2021年1月與4月間受害，鄭男都是以要了解金融商品的名義，邀約她們晚上到居酒屋吃飯順便小酌，其中首名被害人喝了點紅酒後感覺昏沉，再醒來時發現自己身處陌生環境，鄭男正準備施魔爪，被害人奪門而出逃走才發現，剛剛的地點竟然是台大實驗室。

第2名被害人自認酒量好，卻在居酒屋就失去反抗能力，慘遭鄭男猥褻，原本鄭男還要帶被害人到飯店開房間，被害人嚴詞拒絕，並找友人到居酒屋接她回家。第3名被害人則是被帶到飯店房間後才醒來，趁鄭男上廁所時匆忙離開。

3名被害人原本以為是自己喝酒醉，但反覆思考事發當時沒喝多，甚至前去接送第2名被害人的親友，也沒聞到酒味，因此懷疑遭鄭男下藥性侵，鄭男到案否認犯罪，堅稱不知道為什麼，看到這些女業務似乎很累，所以協助安排她們就近找地方休息。

檢察官綜合檢視3名女業務的親身經歷，認為鄭男是在酒內摻入不明藥劑，使被害人陷入無法抗拒的時候，趁機猥褻、性侵，因被害人及時醒來抗拒而未遂，因此不採信鄭男辯詞，依法將他提起公訴。