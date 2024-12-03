槍殺債主棄屍！新北市前副發言人胞弟命案　母淚控凶嫌無意和解

▲男子姚宗秦，槍殺張劭斌胞弟一審遭判處無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市前副發言人張劭斌的胞弟，去年5月間，因催討男子姚宗秦積欠的150萬，竟遭姚男約出後，以滅音槍槍殺。姚男一審遭重判無期徒刑，案經上訴，高等法院二審3日首度開庭審理，張母泣訴，姚宗秦根本無意和解，只是藉口和解拖延刑期，這對家屬來說，根本就是重擊。

判決指出，張劭斌的胞弟張威凱，與凶手姚男交好，但雙方有投資糾紛，姚男積欠張威凱150萬元。而姚男不滿張威凱催討，去年5月間，取出預先取得的手槍，並謊稱要償還款項，約張威凱下班後到自己五股區住處。張威凱到場後，姚男戴上黑色手套，持裝有滅音管之手槍，自後方朝張威凱後開槍，張威凱當場頭部中彈出血而死亡。

姚男殺人後，將屍體放入大型塑膠箱，並清理住處客廳內之血跡及相關跡證後，於晚間10時許，找了不知情的友人，將裝有屍體的大型塑膠箱搬上自己所有的賓士轎車，駕車前往新北市五股區外寮路，將裝有屍體的大型整理箱棄置在路旁邊坡。隔沒幾天屍體被發現，全案因此爆發，檢警循線逮捕姚男。

案發後震驚社會，姚男被檢方依照「槍砲」、「殺人」、「棄屍」等罪嫌提起公訴。一審由新北地方法院國民法官審理，並委請台大醫院鑑定，其中鑑定報告明確指出：「被告表示若再來一次，本案事件的發生機率還是很大。…被告並表示自己對於本案…不會後悔，因為做過的事情，後悔本來就都是沒有用的事情。」國民法官最後將姚男依照槍砲罪判刑8年1月、併科罰金10萬元，殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，棄屍罪部分判刑3年。合併應執行無期徒刑、併科罰金10萬元、褫奪公權終身。案件上訴第二審。

二審高等法院3日首度開庭審理，姚男坦承殺人，法官詢問他是否願意和解，姚男供稱有意願和解，等候修復式司法介入；律師也補充，目前家屬還在籌錢，有意願和解。但張母多次拭淚表示，被告實在無意願和解，只是利用和解來拖延刑期，這對家屬來說，根本就是重擊。法官詢問姚男的還款計畫，姚男推說1月中媽媽來監獄面會時，會討論賠償的方式。法官也要求姚男儘速提出和解方案，並諭知全案候核辦。

張劭斌在一審曾經在庭上建請法官判處姚男死刑，一命換一命，他指出，被告曾說要讓他們一家人消失，而不論是有期徒刑或無期徒刑，都可以在數年後申請假釋，這將讓家屬很害怕。張劭斌二審也出庭應訊，但他非常低調，不願多說，只說尊重一審判決，不願多作回應。