復旦女大生「中國台北」言論遭抗議　蕭旭岑批民進黨霸凌

▲蕭旭岑回應台大學生抗議。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中國桌球奧運金牌選手馬龍與陸生訪問團今天上午參訪台大社會科學院，發生台大生到場抗議中國民主與人權的插曲。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，台灣是自由多元的地方，可以各自表達意見，如同復旦大學女學生講習慣的用語，卻被民進黨政客霸凌，前總統蔡英文曾說「沒有人需要為自己的認同道歉」，現在逼著人家離開台灣，民進黨是霸凌黨。

上海復旦大學學生宋思瑤前天參訪台中洲際棒球場時，以「中國台北隊」祝賀台灣棒球隊獲世界12強賽冠軍，引發政壇論戰。蕭旭岑今接受媒體聯訪表示，兩岸用語本來就不一樣，復旦大學女學生並沒有惡意，而且重點是祝福奪冠，卻被民進黨政客霸凌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蕭旭岑表示，蔡英文跟賴清德講的中華民國台灣，就是中國台灣，因為中華民國就是中國，「所以我不知道那些民進黨立委在抗議什麼，他們自己是領中華民國薪水的，兩岸人民關係條例是他們立的，他們怎麼可以顛倒是非，然後去誤導國人呢？」

▲陸生團到台大進行交流，台大學生舉牌喊口號抗議。（圖／記者黃國霖攝）

蕭旭岑指出，如果民進黨這麼在意「中國台灣」這四個字，前立委鄭運鵬當時用中國台灣去大陸做生意申請專利，總統府副秘書長何志偉家族的陽信銀行也一定是用中國台灣去申請，為什麼民進黨不去檢討，現在要霸凌一個20歲的女學生，「民進黨也太孬了吧！」

「如果真的覺得中國台灣這四個字不能忍受，是不是叫賴清德收回中華民國台灣呢？因為中華民國台灣就是中國台灣。」他強調，這種用語都只是各自解讀，不需要把它放大。

另外，針對陸委會指稱「中國台北」說傷害了台灣人民的情感，蕭旭岑說，連日訪問團所到之處，台灣人都非常熱情歡迎，也有很多粉絲到場，不覺得台灣人有被傷害，反而是非常善良且熱烈歡迎，只有綠色政客、側翼的玻璃心被傷害了。

蕭旭岑認為，台灣是一個多元包容、自由的社會，應該要互相尊重、求同存異，兩岸才走得下去，如果一直排斥、禁止跟霸凌，那兩岸怎麼走得下去。

▲▼陸生團訪台大校園，下圖為大陸金牌選手馬龍。（圖／馬辦提供）

▲▼陸生團訪台大，在校園內引發圍觀。（圖／馬辦提供）