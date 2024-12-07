溫馨禮讓片！孩童過馬路見車秒舉手　網友讚：父母教育很好

記者黃翊婷／綜合報導

台灣「行人地獄」的議題經常被大眾拿出來討論，不過，近日有駕駛開車行經桃園市忠一路與文中東路口時，遇到2名大人牽著2名孩童過馬路，其中1名孩童見到有車靠近，立刻舉手示意，駕駛也減速禮讓，讓網友忍不住大讚，「父母教育很好，給讚。」

▲孩童過馬路舉手示意。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

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Youtube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」近日分享一段15秒的溫馨影片，1名汽車駕駛1日行經桃園市忠一路與文中東路口，原本已經放慢車速，前方斑馬線上剛好有2名大人牽著2名孩童過馬路，走在後方的孩童看見車子靠近，立刻舉手示意，駕駛也選擇禮讓，最後孩童平安過完馬路，疑似還做了鞠躬的動作。

事後，駕駛決定將這段行車記錄器影片公開，並留下一段話「你舉手，我禮讓」。其他網友也紛紛留言稱讚雙方都很棒，「父母教育很好給讚」、「在日本真的遇到小朋友舉手過馬路，我也跟著舉」。

不過，也有網友認為行人過馬路，舉手不是必要動作。另一派人則回應，「舉手不是必要，但是對行人來說也是一種防衛性行走」、「小朋友過馬路舉手，是為了讓車子更容易看到他們」。