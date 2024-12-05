台中騎士學區路口闖紅燈　女童過馬路遭撞傷！另1人驚險躲過

記者許權毅／台中報導

台中市大雅區昨日中午發生一起車禍，一名48歲李男行經大雅國小附近的路口時，竟騎車闖紅燈、未讓行人，導致綠燈通過馬路的一名11歲朱姓女童遭撞傷，現場還有另一名女童驚險躲過。警方說，已確認騎士闖紅燈肇事，製單舉發。

▲台中一名李男（左）騎車闖紅燈，撞上一名朱姓女童，另名女童（右）驚險躲過。（圖／記者許權毅翻攝）



大雅警分局交通分隊初步調查，該路口位在中清東路與雅潭路四段路口，事發時間則在12時40分左右。李男沿著中清東路直行，不顧號誌已經變換成紅色，竟強行闖紅燈，通過路口後，又未禮讓通過斑馬線的行人，導致一名11歲朱姓女童挨撞，另名女童則躲過。

▲▼事發路口位在台中大雅區大雅國小附近200公尺。（圖／記者許權毅翻攝）



經警方調閱監視器，雖未拍攝到女童遭撞瞬間，但有拍攝到李男闖紅燈過程、以及無受傷女童躲過瞬間。經查，該路口距離大雅國小150～至200公尺左右，是學校附近路口，李男竟闖紅燈肇事，造成學童受傷。

朱姓女童家屬也發文指出，大女兒放學時遭騎士撞上，希望有路過民眾有拍攝到過程能提供，好讓警方順利追查。

警方說，經查李男並無酒駕，雙方均受到手腳擦挫傷，送醫治療。李男行為違反道路交通管理處罰條例第44條、第53條，將依法製單舉發。