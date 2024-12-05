行人過馬路NG行為多　屏警推「馬路這樣過」宣導影片

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局統計，今年1至10月全縣行人道路交通事故共378件，較去年同期的445件減少67件，死傷人數也減少68人，顯示行人事故防制已見成效。但行人交通事故仍以穿越道路時最為多發，為進一步提升行人安全，縣警局特製「ROAD SAFETY馬路這樣過」宣導影片，期望藉由教育提升駕駛與行人之正確用路觀念，共同守護道路安全。

▲屏東縣政府警察局製作「行人這樣過」宣導片 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府警察局指出，今年行人交通事故件數與傷亡人數雖較去年明顯下降，卻仍有344人因事故受傷或死亡；多數行人事故發生於穿越道路時，原因包含行人未依規定走行人穿越道或未遵守號誌指示等，顯示正確的穿越道路觀念與行為亟需加強。警察局將持續透過多元管道宣導行人安全，力求將事故率降至最低。

警察局表示，當行人穿越道路時，應遵守相關交通規則。一百公尺範圍內設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道時，必須經由行人穿越道、人行天橋或人行地下道穿越；行人穿越道設有行人穿越專用號誌者，應依號誌之指示迅速穿越；在禁止穿越、劃有分向限制線、設有劃分島或護欄之路段或三快車道以上之單行道，不得穿越道路。

此外，未設有穿越設施之交岔路口，行人穿越道路之範圍，應於人行道之延伸線內；未設人行道，而有劃設停止線者，應於停止線前至路緣以內；未設有人行道及劃設停止線者，應於路緣延伸線往路段起算三公尺以內。

針對行人事故防制，警察局製作了「ROAD SAFETY馬路這樣過」宣導影片，內容聚焦於行人穿越馬路的正確方法與相關規範，並透過視覺化的方式加強教育效果；期望透過此影片的推廣，協助行人及駕駛建立正確的交通安全觀念，減少意外發生。

縣警局局長戴台㨗強調：「下車後，每個人都是行人，因此提升行人安全是我們的首要任務。」警察局將持續推動交通安全政策，強化教育與執法，並透過宣導影片建立行人正確用路觀念；同時也呼籲，全民共同遵守交通規則，減少可避免的事故，共同保障生命財產安全。