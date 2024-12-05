網傳「路口無行人也要停等」　交通部澄清：僅限大客車

▲大客車行經斑馬線無論有無行人都要停等指差確認再開車，並非所有汽機車。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部長陳世凱日前赴台中視察路口大客車路口停等、指差確認成效，不過卻被誤會交通部要求所有汽機車經斑馬線無論有無行人也要停等，由於網路不斷延燒，交通部今(5日)二度發新聞稿急澄清，強調客運營業大客車路口轉彎經過行人穿越道要暫停進行指差確認，並不是指所有汽機車駕駛人。

交通部宣導「停讓文化」，交通部長陳世凱12月2日前往路口視察客運營業大客車「指差確認」成效，未料卻被誤解所有汽機車都要停讓和指差確認，引發網路熱議和哀號。

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由於誤解持續延燒，交通部今二度澄清指出，近日輿情有些人誤會交通部要求所有駕駛人行經穿越道，無論有無行人都應停等？這個說法並不正確。交通部及公路局與地方政府合作推動「客運營業大客車」行至路口轉彎經過行人穿越道時，必須暫停並進行指差確認，再安全通過， 並不是指所有的汽車及機車。

根據規定，「客運營業大客車」沒有落實停讓及指差確認動作，可依《汽車運輸業管理規則》規定，按《公路法》處罰業者公司9千元以上9萬元以下的罰鍰，交通部呼籲業者落實駕駛人的行車安全訓練。

雖然行經路口無論有無行人都要停等和指差確認僅適用大客車，不過交通部強調，其他汽機車在行經行人穿越道時，仍應在行人通行時停讓，優先保障行人用路安全。