表揚地政業務績優機關人員　侯友宜：攜手共創新北美好未來

▲侯友宜表揚績優地所、公所、地政士、不動產經紀人員及地政志工。（圖／新北市地政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（6日）舉行113年度地政業務績優機關暨人員表揚大會，市長侯友宜頒獎感謝地政從業人員、基層地所、公所與志工的付出，期勉地政人員持續努力，共創新北美好未來。此外，針對近年詐騙案件頻傳，侯友宜特別叮囑地政同仁與警方合作打詐，保障民眾資產與權益。

侯友宜感謝地政從業人員秉持專業，保障民眾權益，並肯定地政同仁快速、便民、親切的服務態度及智慧化管理，新北市不僅「地籍異動即時通」使用率冠居全國，地政業務更連續15年榮獲內政部績優獎項，市府將持續傾聽民眾聲音，落實「便民、利民、愛民」新三民主義的目標。

▲侯友宜感謝地政從業人員熱心奉獻，協助推動地政業務。

侯友宜指出，新北市幅員遼闊，地政業務相對繁瑣，尤其新北許多重大土地開發案持續進行，如新店央北、土城司法園區等，勉勵地政同仁持續努力，成為新北蛻變的推手。此外，近年來不動產詐騙層出不窮，地政人員站在第一線，以公開透明的機制，提醒民眾有效防詐方式，並在地政業務流程提高警覺，與警方共同合作，第一時間阻絕詐騙情事發生。

地政局補充，今年頒發「績優地政士」、「優良不動產經紀人員」、「績優地政志工」、「耕地三七五租佃業務績優公所」、「非都市土地使用管制業務績優公所」及「地政業務執行績效績優地所」等獎項。獲選績優地政士的陳怡利女士擔任樹林地所地政志工，運用不動產及稅務專業為民解惑；優良不動產經紀人員翁俐玲女士，透過專業帶給客戶安定與幸福感；績優地政志工陳和臨女士運用地政知識，配合淺顯易懂的解說，屢獲民眾讚許。

▲侯友宜出席113年新北市地政業務績優機關暨人員表揚大會。