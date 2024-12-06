用大笑延緩失智對抗老化　新北愛笑瑜珈協會10年有成

▲愛笑寶貝志工團帶領全場哈哈大笑。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台灣即將進入超高齡化社會，社團法人新北市愛笑瑜珈協會特地在三重碧華國小音樂廳，舉辦2024熟齡樂活論壇暨年度成果發表會。500位壯世代長輩同場齊跳「台灣尚勇」應援曲，充滿活力的歌聲和肢體動作博得滿堂彩。會中並有樂齡、逆齡、忘齡等專題講座，以及愛笑老寶貝精彩表演，以歡慶協會十年有成，前進125家機構和駐點，服務突破1,000場次，嘉惠超過2萬人次長輩。

新北市社會局長李美珍、中華民國廣播電視節目協會理事長丁文棋等人到場加油。李美珍表示，新北市愛笑瑜珈協會所推動的「愛笑力」是市府推動「動健康」八力之一，包含自癒力、肌耐力、甩活力、護身力、智慧力、心創力和健腦力等，都是要提升長輩的自主能力，促進身心健康。其中愛笑力不僅能減壓、放鬆，還能增加肺活量、鍛鍊橫膈膜，每日三大笑讓自己更自信、更快樂、更健康。

▲500位壯世代長輩厚厚哈哈大笑，共振效果驚人。



新北市愛笑瑜伽協會創會理事長王淑芳發願表示，未來愛笑寶貝志工團的服務要繼續推動，並號召更多行有餘力、願意走出家門的長輩們一塊發光發熱，用老老互助、以老扶老的方式發揮永續影響力。

把愛笑瑜伽引進台灣的總笑長陳達誠表示，愛笑可以幫助身心健康、改善人際關係與提升靈性，練習假笑久了便會變真笑，每天大笑15分鐘，40天後便會有預想不到的效果。他現場分享許多大笑的小撇步，幽默風趣的逗弄，引來現場陣陣笑聲。

專題演講之外，愛笑空靈鼓隊、光榮爵士舞團、中和四號公園愛笑俱樂部、公益敬老志工團等陸續表演舞蹈、音樂、噠嘴罟，讓現場充滿歡樂的氣息。其中噠嘴罟由三重區中正、光榮、神農、崇德等4 個照顧關懷據點的愛笑寶貝志工團共同演出。