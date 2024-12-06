「閃耀新北 1314」跨河煙火　星空夜祈2025安定繁榮

▲跨河煙火煙火秀第四幕「多元共融 星空夜祈」三重蕊煙火模擬畫面。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市政府每年舉辦的跨年首發活動「閃耀新北1314跨河煙火」，是全台最早迎接2025年的跨年煙火。今年的煙火秀將於12月31日20點25分準時點燃，在淡水河上空施放超過3萬發的煙火，創下歷年來的新紀錄，綻放的煙火將覆蓋出長達1km的燦爛天際，更為壯麗，持續13分14秒的煙火秀，一同齊聚星空下祈願2025安定、繁榮、永續和平安幸褔。

新北市高灘處長黃裕斌表示，今年的煙火秀將以淡江大橋為背景，以淡水河為舞台，設計靈感來自新北市山海相依的自然景觀和豐富的文化特色為發想概念，將新北市的自然美景和文化特色融入展演中，分為四幕，每幕都以不同顏色系列和專屬跨河煙火的創作音樂來展現新北市的多樣面貌。

▲跨河煙火煙火秀第一幕「暮日金色 落霞水岸」模擬畫面。

黃裕斌說，第一幕「暮日金色 落霞水岸」將以金色和橙色的煙火呈現淡水金色水岸的夕陽美景；第二幕「碧海星波潮藍映輝」將用稀有的藍色煙火來敘述新北市海港的故事；第三幕「翠綠山林綠嶺蘊風」則以綠色煙火代表新北市豐富的山林，並融入日式千輪煙火，展現一幅生機勃勃的景象；最後一幕「多元共融星空夜祈」象徵著新北市多元文化的融合與團結，並以天燈煙火作為結尾，代表著人們對未來的願望和希望。

除了傳統的煙火表演，新北市政府還精心策劃了六種創新的海上花火表演，包括難得一見的雙尺玉空中齊發及水中爆破、千輪煙火、星光煙火、五色牡丹和五彩落葉等，這些獨特的煙火將只在新北市的跨河煙火活動中展現，為攝影愛好者提供了絕佳的拍攝機會，令人引頸期盼。

▲跨河煙火煙火秀海上首創「五色牡丹」模擬畫面。

為了讓市民能夠更好地欣賞煙火，新北市政府推薦了11個最佳觀賞點，包括淡水金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、油車口木棧道、漁人碼頭（觀景平台、觀海廣場），以及八里側的左岸河濱公園、水筆仔公園、觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園、十三行博物館、八里北堤沙灘、八里左岸漫步廣場等。處長黃裕斌也分享一個私藏的觀賞點，今年四月完工的八里左岸米倉無限公園，這裡不僅可欣賞到淡水河的河岸景色，還可一覽淡江大橋的壯觀，又可避開淡水人潮，是不錯的選擇！

此外，今年「閃耀新北1314跨河煙火」，文化局將在淡水漁人碼頭、海關碼頭及八里左岸舉辦一系列的表演活動，從下午3點持續到晚上9點30分，SUPER JUNIOR-L.S.S(利特、神童、始源)將在漁人碼頭的音樂晚會擔任壓軸卡司，為晚會帶來精彩的勁歌熱舞，並畫下完美句點。

新北市政府也提醒市民，當天下午4點將進行交通管制，建議大家利用大眾運輸工具前往觀賞地點，共同在歡樂的氛圍中迎接2025年的到來，這場跨河煙火不僅是一場視覺的饗宴，更是對未來的美好祝願，讓市民們在煙火燦爛的星空夜下，祈願2025安定、繁榮、永續和平安幸褔。

▲淡水八里河岸最佳觀賞點。