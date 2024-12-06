三芝區公所聖誕祈福點燈　葉歡領唱點亮聖誕奇蹟

▲新北三芝福成公園將變身燈光璀璨聖誕奇蹟。（圖／新北市三芝區公所提供，下同）

記者戴上容／新北報導

為歡度今年聖誕節，新北市三芝區公所將於7日晚間5時於區公所前的「福成公園」盛大舉辦聖誕祈福點燈活動，帶來一場視覺與聽覺的雙重盛宴。此次活動將邀請人氣歌手葉歡領唱，為現場民眾帶來動人的聖誕歌曲，並點亮象徵希望與歡樂的聖誕燈飾，開啟溫馨的聖誕氛圍。

三芝區公所表示，本次聖誕點燈活動於7日晚間正式啟幕，活動現場將由葉歡攜手在地三芝長老教會、三芝救恩堂及偕叡廉紀念教會，共同演唱多首耳熟能詳的聖誕經典歌曲，帶動現場氣氛，並與民眾一同倒數，點亮象徵佳節幸福的聖誕燈光。

▲三芝區公所前廣場燈牆。

當晚起，從三芝總站公車亭「三芝美人腿」開始，再經過中山路停車場至埔頭里活動中心的「隧道燈海」，一直延伸到區公所前「造型燈瀑」至福成公園的「祈福鹿」及「聖誕樹主燈」，包含整個中山路廊帶，民眾可停留欣賞今年新北燈會展出的展品裝飾著聖誕燈飾，而福成公園當天將變身成為燈光璀燦的聖誕奇蹟，為民眾營造濃厚的節慶氛圍。

三芝區長賴小萍表示，舉辦此次聖誕點燈活動，不僅希望提升社區文化氛圍，更期望大家在繁忙的生活中找到片刻的寧靜與快樂，為生活增添一絲暖意，本次活動更將2024年新北燈會的展品再利用，讓展覽增加環境永續意義，透過音樂與燈光的交融，享受與親友共度的溫馨時光，共同慶祝這個充滿愛與希望的聖誕佳節，歡迎鄉親好朋友一起打卡拍照。

除了葉歡的深情演唱外，本次活動還安排了三芝天主教附設幼兒園的小朋友帶來報佳音表演及多首聖誕歌曲演出，讓大朋友、小朋友都能在這個冬季沉浸在無限歡樂之中。區公所也邀請全體民眾於12月7日下午5時至8時蒞臨三芝福成公園（新北市三芝區中山路1段32號前），共度一個充滿愛與溫暖的難忘聖誕夜。

▲福成公園前中式鹿裝置。

▲雪人也會在點燈活動當天和大家見面。