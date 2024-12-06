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基隆副分局長「偷情10年」出635萬元幫小三開餐廳　被判休職1年

▲基隆市警局第一分局副分局長劉舜賢。（圖／記者郭世賢翻攝） 

▲基隆市警局第一分局前副分局長劉舜賢。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、鄒鎮宇／基隆報導

基隆市警局第一分局的副分局長劉舜賢被爆出有債務問題，遭市警局列注意對象，未料隨後又遭檢舉發生婚外情10年。內政部報請懲戒法院，6日法院裁定休職1年。

已婚的劉舜賢從警31年，在基隆市警局擔任法制科秘書，2014年透過交友軟體結識張姓女子後出軌，並於2023年出資635萬元，幫張女開餐廳，並約定各占出資總額50%。開設餐廳後，劉員多次在上班時間前往餐廳，並懇求基隆市警局的一名女工友在上班時間去打工。

內政部認為，劉男違反《公務員服務法》事實明確，且嚴重損害政府信譽，已涉《公務員懲戒法》中的怠於執行職務、非執行職務之違法情事，因此移請懲戒法院審理。

劉舜賢坦承外遇，辯稱擔心張女爆料，才會出錢投資餐廳，並沒有經營的打算，且該店不斷虧損而讓他背債，目前已跟妻子道歉並取得原諒，交由妻子接手才轉虧為盈。

法官認為，劉男違反《公務員服務法》、《公務員懲戒法》，位高權重卻接連違法，還讓大眾認為公務員男女關係複雜等，但審酌劉已到強制退休年齡，因此判休職1年。

基隆市警局表示，針對員警違法違紀案件，本於警紀警辦主動調查，依法嚴處，不掩飾、不庇縱、不護短，務使同仁知所警惕無任何容忍空間，淨化團隊以維警譽。

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基隆市警局劉舜賢婚外情公務員休職

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