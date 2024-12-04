正宮收開庭通知驚見夫偷吃友人妻29次　小三只認8次要賠18萬

記者黃翊婷／綜合報導

中部一名人妻控訴，丈夫阿榮（化名）與朋友的妻子小鳳（化名）發生婚外情，兩人在2021年2月至2022年1月間共計發生29次性行為，憤而決定對小鳳提告求償60萬元。雖然小鳳聲稱不知道阿榮已婚，但未獲得台中地院法官採信，並被判處應賠償人妻18萬元。

▲小鳳僅坦承與阿榮發生8次性行為，並強調自己不知道男方已婚的身分。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，阿榮與小鳳的丈夫是朋友關係，彼此都知道雙方的婚姻狀況，沒想到小鳳竟趁著她上班不在家的時候，與阿榮幽會，兩人自2020年間開始交往，並在2021年2月至2022年1月間於摩鐵、車上發生性行為，共計29次，她直到收到小鳳丈夫對阿榮提告的開庭通知單，才知道此事，憤而決定對小鳳提告求償60萬元。

小鳳則辯稱，她不知道阿榮已婚，阿榮在交往期間從來沒有說過這件事，而且兩人發生性行為的次數僅有8次，當時她真的不曉得阿榮是有婦之夫。

不過，台中地院法官認為，小鳳在接受調查時曾表示，2021年7月左右阿榮曾跑來找她，說想發生性行為，當時她回應「你是有家庭的人，這種親密關係要找妻子」，同年9月阿榮又打電話來，要求她上車；由此可知，小鳳最遲應該是在2021年9月時就知道阿榮是有配偶之人。

法官表示，小鳳僅坦承與阿榮發生8次性行為，但其中有5次是發生在2021年9月之後，確實侵害到人妻的配偶權，考量到雙方的身分、地位、經濟收入等因素，最終判她應賠償人妻18萬元較為適當，全案仍可上訴。