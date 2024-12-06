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社會 社會焦點 保障人權

師傅裝潢變車震人妻　正牌夫綠了7年才知道

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小美（化名）因裝潢工程與師傅阿豪（化名）發生婚外情，憤而提告求償50萬元；小美也坦承，自2017年起開始與阿豪交往，後來因為被阿豪的老婆抓包，實在沒辦法負擔賠償，才在今年初向丈夫坦白外遇。台南地院法官日前審理此案，考量到人夫與阿豪名下皆有房地產，最終判阿豪應賠償人夫20萬元較為適當。

▲聊是非用圖，男女，兩性，調情，情侶，做愛，性愛。（圖／CFP）

▲小美坦承曾與阿豪交往，她直到7年後才向丈夫說出此事。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，阿豪承攬了妻子店面的裝潢工程，沒想到兩人竟然發生婚外情，阿豪的老婆在2019年12月間要求妻子簽下40萬元本票，但款項清償完畢之後，對方又開口要求其他賠償，妻子實在沒有辦法了，才向他坦承外遇的事情，讓他大受打擊，憤而決定對阿豪提告求償50萬元。

阿豪則辯稱，他是在大約5、6年前承攬小美的店面裝潢工程，當時小美有向他抱怨一些婚姻關係上的事情，兩人之間可能有點曖昧，後來老婆委託徵信社錄音，小美也同意簽立切結書及本票，條件是不能人夫知道這件事情；他自認此事已經告一段落，也沒有再向小美要求支付其他款項。

小美出庭證稱，起初是透過網路聊天室認識阿豪，阿豪主動追求她，兩人在2017年間開始交往，交往期間曾在車上發生性行為，結果被阿豪的老婆抓包，她才簽下40萬元本票，沒想到今年3月阿豪的老婆又開口要求支付其他賠償費用，她實在無力負擔，這才決定向丈夫坦白。

台南地院法官表示，除了小美的證詞之外，阿豪與老婆的LINE對話紀錄、阿豪老婆在臉書的留言，都曾提及小美與阿豪發生婚外情的事情，阿豪也為此道歉，可見阿豪與小美確實曾經交往並發生性行為。

法官認為，阿豪明知小美已婚，仍與小美交往並發生性行為，確實侵害到人夫的配偶身分法益且情節重大，考量到雙方名下皆有房地產，最終判他應賠償人夫20萬元較為適當，全案仍可上訴。

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