　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中山女高遭辱「盤絲洞」不敢反擊？　蔣萬安反嗆議員：民進黨要戒嚴？

▲▼台北市長蔣萬安與市立中山女中校長張云棻在議會接受質詢。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長蔣萬安與市立中山女中校長張云棻（右）在議會接受質詢。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

中國桌球名將馬龍日前應馬英九基金會邀請來台參訪，其中參觀中山女中時，受到中山女中同學熱烈歡迎，但卻被被中國網友揶揄馬龍進了「盤絲洞」。民進黨北市議員劉耀仁今（6日）總質詢連番要求校方及市長蔣萬安道歉，並逼問若再一次，還會不會讓陸方來？蔣則怒回，「那要陸委會不要核准啊？民進黨要戒嚴嗎？要阻止兩岸交流嗎？」還指民進黨立法院黨團小編發文支持戒嚴還不道歉，要封殺言論自由嗎？

劉耀仁今質詢時先播放日前中山女中校友在立法院開記者會的影片，強調11月27日的中國大陸團造訪措手不及，面對惡意言論攻擊卻不見校方出面。他說，校方不聞不問、蔣萬安則是學生最大守護者，兩人都該向學生道歉。

蔣萬安說，每一個同學都有獨立思考能力，每個同學都非常成熟而且有自信，他對台灣年輕人有信心，「對於任何物化女性或貶低言論，我們絕不接受，表達嚴正立場」。

但是劉耀仁仍不滿，表示當學生成為被攻擊的輿論中心時，學校不聞不問，這件事情要不要道歉？如果不是校友會出來開記者會，學校根本不聞不問，12月4日才看到學校的聲明、已經過了整整8天，「中山女高是我們手心裡的寶，被霸凌的時候，你竟然還面帶微笑、輕描淡寫」。

劉耀仁說，事情發生後，學校的關心讓他們感覺是不聞不問，「學生想看到一市之長蔣萬安不是輕描淡寫講那22個字，是希望你能站出來撥亂反正、指責主辦單位，還有中共胡說八道的媒體」。

接著蔣萬安情緒也上來，「沒有逃避啊，講得還不夠清楚嗎？我們當然抗議物化女性，難道議員不抗議嗎？」但劉耀仁說，物化女性只是其中一個，還有其他學生受的委屈都沒說。

劉耀仁還說，不要怕馬英九、他是票房毒藥，並要蔣萬安學習曾祖父蔣介石「消滅萬惡共匪」的氣魄，對岸學生說什麼「中國台北」，要有勇氣出來指正；劉說，不敢批評中國，是不是怕12月17日雙城論壇開天窗？反正只是副市長來虛應了事。

接著劉耀仁詢問中山女中校長張云棻，為什麼學校對馬英九基金會的態度是如此卑微？當張正在回答時，蔣萬安反擊，中國大陸參訪團是單純的教育交流，中央陸委會、教育部、內政部都有通過審核，「如果中央要阻斷交流，可以不核定啊，民進黨要戒嚴了嗎？不要交流了嗎？要封殺言論自由？那民進黨團小編發表戒嚴的言論，還不道歉，你支持該言論嗎？」

而蔣萬安的回應也引起劉耀仁不滿，劉回說，「如果民進黨宣布戒嚴，我就退黨」，那是民進黨混蛋小編自以為是。蔣回擊，「推給小編？要有點擔當啊，他就代表民進黨團」。

劉耀仁反嗆蔣，「你現在是反質詢嗎？」，蔣又嗆「大法官說反質詢已經違憲」。劉直說，拿出曾祖父的魄力啦，蔣回，「我當然有魄力啊，民進黨團要戒嚴，被發現了還不道歉，議員發揮影響力請民進黨道歉，你幹嘛扯我曾祖父？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
吳淡如買到周杰倫前排票卻沒去！　原因曝光羨煞網友
賴清德返抵國門　4架F-16V伴飛迎接
陳梅慧之死神秘乘客身分曝！　警公布撞擊畫面
陳梅慧命喪國道！　毛骨悚然巧合曝
中山美穗驟逝「網湧親妹IG」！　中山忍1天前PO文洩心境
明起北東濕涼「最凍探12度」　最新預測曝光
陳梅慧死亡掀陰謀論　昔參與社運「美麗身影」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

任內首度出訪友邦　4架F-16V迎賴清德歸國

傅崐萁爆粗口飆罵議事人員、綠委　韓國瑜攔不住無奈吐一句

小學校長帶頭霸凌致師輕生還造謠、嘉市官員咆嘯受害家屬　監察院彈劾

藍營扭曲外媒報導批政府支持戒嚴　涉外人士嘆：恐影響台灣聲譽

中山女高遭辱「盤絲洞」不敢反擊？　蔣萬安反嗆議員：民進黨要戒嚴？

民進黨「挺戒嚴」登國際媒體！　藍委用AI「講韓文」幫澄清

工具機雙雄11月營收佳！上銀6年同期次高　亞德客同期新高

接見美智庫訪團　吳豊山：正努力恢復兩岸對話

陸委會：兩岸交流的團體很多　不會因為哪個受罰就「交流戒嚴」

戒嚴護台？王婉諭轟國民黨曲解歷史　「迫害台灣無數人民38年」

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

姜草新作《照明商店》一次4集超反轉　擁抱媽媽聞到香味...下秒看哭了

阿姨A倒機車肇逃裝死！　調監視器找人：有扶起來

南韓防長爆下令派軍進國會　退役軍人剃髮求罷免尹錫悅

南韓民怨炸裂！群眾抗議　要求「總統尹錫悅下台」

吳宗憲送準兒媳愛馬仕..Sandy：想哭　遭鹿希派控「占房子.拿爸爸錢」反擊！

陳梅慧國道車禍亡！監視器曝「轎車煙霧飄竄」　眾人下車徘徊

任內首度出訪友邦　4架F-16V迎賴清德歸國

傅崐萁爆粗口飆罵議事人員、綠委　韓國瑜攔不住無奈吐一句

小學校長帶頭霸凌致師輕生還造謠、嘉市官員咆嘯受害家屬　監察院彈劾

藍營扭曲外媒報導批政府支持戒嚴　涉外人士嘆：恐影響台灣聲譽

中山女高遭辱「盤絲洞」不敢反擊？　蔣萬安反嗆議員：民進黨要戒嚴？

民進黨「挺戒嚴」登國際媒體！　藍委用AI「講韓文」幫澄清

工具機雙雄11月營收佳！上銀6年同期次高　亞德客同期新高

接見美智庫訪團　吳豊山：正努力恢復兩岸對話

陸委會：兩岸交流的團體很多　不會因為哪個受罰就「交流戒嚴」

戒嚴護台？王婉諭轟國民黨曲解歷史　「迫害台灣無數人民38年」

「介紹富家子當男友」騙聽障同事賣手機、機車　惡女躲7年下場曝

任內首度出訪友邦　4架F-16V迎賴清德歸國

傅崐萁爆粗口飆罵議事人員、綠委　韓國瑜攔不住無奈吐一句

成語蕎「朝聖周杰倫聽哭了」！　眼眶泛淚全被拍

枋山海域驚見無名男屍！恆春海巡打撈上船　報驗查明身分死因

陳梅慧之死神秘乘客身分曝！XREX創辦人同列被告　警公布撞擊畫面

陳梅慧命喪國道！踏入中檢已進「高危時段」　毛骨悚然巧合曝

小學校長帶頭霸凌致師輕生還造謠、嘉市官員咆嘯受害家屬　監察院彈劾

讓頭頸癌患再次咀嚼美食！長庚數位精準植牙套件　難張口也能重建

中山美穗情路坎坷！　與好友工藤靜香因「傑尼斯偶像男友」決裂

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

政治熱門新聞

發完「戒嚴文」就神隱　柯建銘助理曝小編下場

抓包「賴清德寫簡體字」　陳玉珍：他是不是被統戰了？

快訊／民進黨杯葛成功　院會停擺64分鐘後韓國瑜宣告散會

快訊／朝野選罷法衝突多位綠委掛彩　吳思瑤痛哭落淚：心疼黨團同仁

快訊／不滿綠杯葛　傅崐萁抓狂飆罵議事人員、綠委：全世界ＸＸ丟臉

民進黨戒嚴文炎上　發言人吳崢公開認了「不妥」

曝「陳梅慧詭異車禍」4疑點　名嘴喊怪：以後誰還願意幫警辦案？

快訊／國民黨突襲審《選罷法》！　綠委不滿衝主席台爆衝突

直擊／綠營兵分三路搶占主席台　朝野衝突藍委高喊：戒嚴是保護台灣！

陳水扁批蠢蛋才戒嚴！被挖出這段話打臉

國民黨突襲式審《選罷法》惹議！　藍委「錯愕」事前全不知情

復旦女大生哭了　稱中國台北遭陸委會行政處分

曝12強教練團「一人獎金僅20萬」　柯志恩嘆：政府該思考合理的制度

影／控陳玉珍意圖製造被性騷　吳沛憶：主動拉下外套、裡面只穿內衣

更多熱門

相關新聞

北市幼兒園狼師案　園方盼大事化小未立刻通報、家長調監視器被刁難

北市幼兒園狼師案　園方盼大事化小未立刻通報、家長調監視器被刁難

台北市德育學院經營的「平安新村教保中心」發生陳姓狼師及2名教保員不當管教案件，引發各界關注。北市府挨批動作慢，且狼師被停職後，竟仍頻繁進出幼兒園，甚至與孩子接觸，議員痛批停職處分淪形式。綠委范雲、議員苗博雅今（6日）陪同五位幼兒園虐童案家長召開記者會，家長指出，德育護理健康管理學院受委託營運的多家教保機構，接連爆出教保員不當對待及性猥褻事件，不但未盡監督之責，更在案發後欺瞞家長、阻礙調查。記者會上，家長現身說法，要求系主任出面道歉、承認錯誤，還給家長公道。

北市國中生持刀片恐嚇同學　家長著急貼文：我的孩子我自己救

北市國中生持刀片恐嚇同學　家長著急貼文：我的孩子我自己救

市民高架東寧、環河匝道12／17起實施交管

市民高架東寧、環河匝道12／17起實施交管

萬年大樓一番賞詐騙　北市將稽查

萬年大樓一番賞詐騙　北市將稽查

張惠妹是哪一族？蔣萬安糗答阿美族

張惠妹是哪一族？蔣萬安糗答阿美族

關鍵字：

蔣萬安台北市台北市長劉耀仁

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《情書》中山美穗驟逝　享年54歲

加州7.0大地震　百年旅館如「戰區」

人體「黃金3時段」要喝水！醫：能排出50%毒素

獨／租賃車高速撞Uber　目擊者曝陳梅慧慘死男友滿臉血

獨／陳梅慧陳屍位置曝！Uber遭夾擊　她首當其衝慘亡

瓊瑤離世前不找兒子只找媳婦！　何琇瓊首發聲婆媳關係曝

中山美穗宣布取消演唱會「不到1小時就傳身亡」

陳梅慧國道車禍亡　現場監視器曝

林襄看周杰倫站椅子被罵翻！本人道歉了

黑幫傳「生死籤」撞殺陳梅慧　大哥曝「車禍殺人」行情

台中公園「外籍流鶯」擊敗本土　老司機揭2大優勢

撞死陳梅慧…租賃車駕駛「背景曝光」！親吐肇事原因

昆凌全場最美！帶90歲神秘嘉賓看周杰倫開唱

人夫被抓偷藏模型　全場默契神回

扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎

更多

最夯影音

更多

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

姜草新作《照明商店》一次4集超反轉　擁抱媽媽聞到香味...下秒看哭了

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面