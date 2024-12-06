中山女高遭辱「盤絲洞」不敢反擊？　蔣萬安反嗆議員：民進黨要戒嚴？

▲台北市長蔣萬安與市立中山女中校長張云棻（右）在議會接受質詢。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

中國桌球名將馬龍日前應馬英九基金會邀請來台參訪，其中參觀中山女中時，受到中山女中同學熱烈歡迎，但卻被被中國網友揶揄馬龍進了「盤絲洞」。民進黨北市議員劉耀仁今（6日）總質詢連番要求校方及市長蔣萬安道歉，並逼問若再一次，還會不會讓陸方來？蔣則怒回，「那要陸委會不要核准啊？民進黨要戒嚴嗎？要阻止兩岸交流嗎？」還指民進黨立法院黨團小編發文支持戒嚴還不道歉，要封殺言論自由嗎？

劉耀仁今質詢時先播放日前中山女中校友在立法院開記者會的影片，強調11月27日的中國大陸團造訪措手不及，面對惡意言論攻擊卻不見校方出面。他說，校方不聞不問、蔣萬安則是學生最大守護者，兩人都該向學生道歉。

蔣萬安說，每一個同學都有獨立思考能力，每個同學都非常成熟而且有自信，他對台灣年輕人有信心，「對於任何物化女性或貶低言論，我們絕不接受，表達嚴正立場」。

但是劉耀仁仍不滿，表示當學生成為被攻擊的輿論中心時，學校不聞不問，這件事情要不要道歉？如果不是校友會出來開記者會，學校根本不聞不問，12月4日才看到學校的聲明、已經過了整整8天，「中山女高是我們手心裡的寶，被霸凌的時候，你竟然還面帶微笑、輕描淡寫」。

劉耀仁說，事情發生後，學校的關心讓他們感覺是不聞不問，「學生想看到一市之長蔣萬安不是輕描淡寫講那22個字，是希望你能站出來撥亂反正、指責主辦單位，還有中共胡說八道的媒體」。

接著蔣萬安情緒也上來，「沒有逃避啊，講得還不夠清楚嗎？我們當然抗議物化女性，難道議員不抗議嗎？」但劉耀仁說，物化女性只是其中一個，還有其他學生受的委屈都沒說。

劉耀仁還說，不要怕馬英九、他是票房毒藥，並要蔣萬安學習曾祖父蔣介石「消滅萬惡共匪」的氣魄，對岸學生說什麼「中國台北」，要有勇氣出來指正；劉說，不敢批評中國，是不是怕12月17日雙城論壇開天窗？反正只是副市長來虛應了事。

接著劉耀仁詢問中山女中校長張云棻，為什麼學校對馬英九基金會的態度是如此卑微？當張正在回答時，蔣萬安反擊，中國大陸參訪團是單純的教育交流，中央陸委會、教育部、內政部都有通過審核，「如果中央要阻斷交流，可以不核定啊，民進黨要戒嚴了嗎？不要交流了嗎？要封殺言論自由？那民進黨團小編發表戒嚴的言論，還不道歉，你支持該言論嗎？」

而蔣萬安的回應也引起劉耀仁不滿，劉回說，「如果民進黨宣布戒嚴，我就退黨」，那是民進黨混蛋小編自以為是。蔣回擊，「推給小編？要有點擔當啊，他就代表民進黨團」。

劉耀仁反嗆蔣，「你現在是反質詢嗎？」，蔣又嗆「大法官說反質詢已經違憲」。劉直說，拿出曾祖父的魄力啦，蔣回，「我當然有魄力啊，民進黨團要戒嚴，被發現了還不道歉，議員發揮影響力請民進黨道歉，你幹嘛扯我曾祖父？」

