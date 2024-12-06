北市幼兒園狼師案　園方盼大事化小未立刻通報、家長調監視器被刁難

▲立委范雲、市議員苗博雅召開「德育學院狼師虐童」記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市德育學院經營的「平安新村教保中心」發生陳姓狼師及2名教保員不當管教案件，引發各界關注。北市府挨批動作慢，且狼師被停職後，竟仍頻繁進出幼兒園，甚至與孩子接觸，議員痛批停職處分淪形式。綠委范雲、議員苗博雅今（6日）陪同五位幼兒園虐童案家長召開記者會，家長指出，德育護理健康管理學院受委託營運的多家教保機構，接連爆出教保員不當對待及性猥褻事件，不但未盡監督之責，更在案發後欺瞞家長、阻礙調查。記者會上，家長現身說法，要求系主任出面道歉、承認錯誤，還給家長公道。

由德育護理健康學院受委託營運的「平安新村職場互助教保服務中心」及「臺北市經國三民非營利幼兒園」，已遭臺北市教育局行政處分至少3位教保員、主任及負責人，陳姓狼師曾以檢查身體、擦乳液等藉口，撫摸幼童下體，甚至跟幼童們玩「怪物來了」遊戲，藉機靠近被害幼童，伸手進褲子內猥褻得逞，陳羿翰被依5個加重強制猥褻罪起訴。

記者會上，受害家長代表發言，說明案發後德育雖然召開家長座談會，卻對事實欺瞞家長，家長欲調閱監視器也被百般刁難；又平安新村教保中心流動率極高，卻又資遣家長都認定的好老師；且案件爆發前已有主任發現陳姓教保員之疑慮並向德育上級報告，但系主任均未重視，系內亦有許多幼兒性教育專家卻仍然輕率。家長們控訴德育態度消極，才會錯失每一個能夠阻止陳姓狼師繼續傷害孩童的寶貴機會。

范雲強調，德育學院「幼兒保育系所」有日間部和進修部，包括碩士班、四技、五專、二技、二專，每年核定招收308名學生，肩負培育教保人員的重責大任，應幼兒安全和兒童人權具備足夠專業，甚至應是大專院校的指標系所；卻在事件發生後，從組長、主任、園長、系所教授到負責人（即德育學院校長）都試圖大事化小、小事化無，令人難以接受。

范雲表示，根據家長陳情，不當對待及性猥褻事件發生後，不僅教保員和主任多次未於第一時間進行法定通報，又用各種手段阻擋家長看監視器，拖延行政懲處。德育一再消極以對，不但沒有第一時間阻止傷害發生，更錯失找出更多被害孩童的機會。

范雲調閱教育部資料發現，德育學院辦理4所教保機構，其中有八成教保人員為德育幼保系畢業的學生。一般來說，教保培育系所自行營運機構，學生就近觀察及實習，甚至畢業後就業，立意良善。然而，若整個系所教師及學生缺乏對於兒童人權和性別平等觀念，則間接製造「傷害幼兒教保供應鍊」。

立委范雲最後說明，目前針對平安新村及經國三民案件，行政調查部分，已有3名教保人員依「情節重大之不當對待」處總計140萬罰鍰且永久或4年不得擔任教保人員，對主任及負責人（即德育校長）則處共計27萬罰鍰，其餘案件正由臺北市教育局擴大調查中；另國防部委託德育辦理的平安新村教保中心則將於12月20日終止契約，國教署已要求臺北市教育局需做好後續學童安置事宜；刑事部分，北檢已將陳姓教保員起訴。