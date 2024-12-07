傳雙城論壇中方悍拒「市長來、軍演去」　蔣萬安：腦補太多

▲台北市長蔣萬安出席2024台北青年理想生活節。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

台北上海雙城論壇將在12月16到17日登場，針對外傳北市曾要求論壇要市長層級對等、共機不要擾台等，但最終似乎仍妥協於對岸？蔣萬安說，雙城論壇的溝通都有長期默契，沒有這麼多曲折的劇情，「我看到相關報導，覺得想像力實在太豐富，有相當多腦補內容」。

外傳陸委會要求要簽切結，包括不隨便發言、不走未核准行程等，蔣萬安說，雙城論壇已經是第15年舉辦，一定是秉持對等尊嚴善意互惠原則，也會依法依規定，依照慣例向中央陸委會申請，也會遵照相關規定舉辦雙城論壇。

另外，外傳曾私下要求雙城論壇要市長層級對等交流、共機不要擾台等，但最終似乎仍妥協對岸？蔣萬安說，雙城論壇的溝通都有長期默契，沒有這麼多曲折的劇情，「我看到相關報導，覺得想像力實在太豐富，有相當多腦補內容」。

蔣萬安強調，雙城論壇已經舉辦第15年，都有依照慣例、規定進行，「去年我率團到上海也秉持對等尊嚴善意互惠的原則，今年也不例外，我們有信心把論壇辦好」。

此外，有記者問到，外傳此次雙城論壇，陸劇「慶餘年」演員張若昀也會來台？蔣萬安說，目前沒有接到相關訊息，但是一定會依照相關規定進行申請，一定遵照中央規定辦理。