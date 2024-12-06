　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明起北東濕涼「最凍時刻探12度」　下波更冷挑戰冷氣團

▲▼口罩,疫情,解封,防疫,天氣,行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,過馬路,禮讓行人,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲東北季風影響，明天水氣多，基隆北海岸、宜蘭和大台北山區有雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周兩波冷空氣接力，首波東北季風今晚起增強影響到下周一清晨，明天(7日)水氣最多，基隆北海岸、宜蘭和大台北山區有較大雨勢，這波較冷時間為周日晚間到下周一清晨，局部空曠地區低溫下探12度；下周四又有一波降溫，且越來越冷，下個周末冷空氣挑戰冷氣團等級。

中央氣象署預報員葉致均表示，未來一周有兩波東北季風，首波東北季風今晚開始增強，預計影響到下周一清晨，迎風面的桃園以北、宜蘭、花蓮、花東交界，會有局部短暫雨，其中明天水氣比較多，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區降雨時間長，有局部較大雨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉致均指出，周日水氣將會減少，降雨趨緩，下周一白天後到下周三是未來這一周天氣比較穩定的時間，迎風面北海岸、東半部有零星降雨，下周四將有一道鋒面通過北部海面，東北季風又將增強，桃園以北、宜蘭、花蓮會有降雨，這波東北季風預計從下周四影響到下周日；此外，新竹以南地區未來一周都將維持多雲到晴天氣。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢方面，葉致均指出，第一波東北季風在周末逐漸增強，周日達到最強，北部、宜蘭高溫僅17到18度，花東高溫約22到24度，中南部高溫約25到28度；周日晚間到下周一清晨為較冷時刻，西半部、宜蘭低溫約14到16度，局部空曠地區預估會再降1到2度，約12到13度，另花東低溫約18度。下周一白天東北季風減弱，溫度將一路回升到下周三。

不過下周四將再有一波降溫，葉致均表示，下周四後將再有一波東北季風增強，不斷會有冷空氣遞補上來，預報先以東北季風為主，預期周末會再增強，有可能達到冷氣團強度，因資料都還在調整，仍待觀察。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
吳淡如買到周杰倫前排票卻沒去！　原因曝光羨煞網友
賴清德返抵國門　4架F-16V伴飛迎接
陳梅慧之死神秘乘客身分曝！　警公布撞擊畫面
陳梅慧命喪國道！　毛骨悚然巧合曝
中山美穗驟逝「網湧親妹IG」！　中山忍1天前PO文洩心境
明起北東濕涼「最凍探12度」　最新預測曝光
陳梅慧死亡掀陰謀論　昔參與社運「美麗身影」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

先後摔斷兩腿台中女崩潰　骨科醫師1招讓她隔天就下床走動

遭爆耗資百萬辦「高層豪華旅遊」　台鐵澄清：共識營都在上課

好市多點珍珠鮮奶茶！目擊「製作過程」他愣：早知道不買了

明起北東濕涼「最凍時刻探12度」　下波更冷挑戰冷氣團

周杰倫演唱會第2天！3點緊急公告「請勿站在椅子上」

長照3.0擬擴大納入3對象　衛福部規劃：腦中風、癌末也可用

OPEN!大氣球遊行明高雄起飛！　陳傑憲率隊「統一尚勇」吼起來

搭阿里山林鐵看2025第一道曙光　12／10開放車票預售

「魔獸」霍華德突發文：Missing Taiwan　一票卻搖頭

郵政博物館台中館12／10開幕　展出國父親筆簽名實寄封

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

姜草新作《照明商店》一次4集超反轉　擁抱媽媽聞到香味...下秒看哭了

阿姨A倒機車肇逃裝死！　調監視器找人：有扶起來

南韓防長爆下令派軍進國會　退役軍人剃髮求罷免尹錫悅

南韓民怨炸裂！群眾抗議　要求「總統尹錫悅下台」

吳宗憲送準兒媳愛馬仕..Sandy：想哭　遭鹿希派控「占房子.拿爸爸錢」反擊！

陳梅慧國道車禍亡！監視器曝「轎車煙霧飄竄」　眾人下車徘徊

先後摔斷兩腿台中女崩潰　骨科醫師1招讓她隔天就下床走動

遭爆耗資百萬辦「高層豪華旅遊」　台鐵澄清：共識營都在上課

好市多點珍珠鮮奶茶！目擊「製作過程」他愣：早知道不買了

明起北東濕涼「最凍時刻探12度」　下波更冷挑戰冷氣團

周杰倫演唱會第2天！3點緊急公告「請勿站在椅子上」

長照3.0擬擴大納入3對象　衛福部規劃：腦中風、癌末也可用

OPEN!大氣球遊行明高雄起飛！　陳傑憲率隊「統一尚勇」吼起來

搭阿里山林鐵看2025第一道曙光　12／10開放車票預售

「魔獸」霍華德突發文：Missing Taiwan　一票卻搖頭

郵政博物館台中館12／10開幕　展出國父親筆簽名實寄封

「介紹富家子當男友」騙聽障同事賣手機、機車　惡女躲7年下場曝

任內首度出訪友邦　4架F-16V迎賴清德歸國

傅崐萁爆粗口飆罵議事人員、綠委　韓國瑜攔不住無奈吐一句

成語蕎「朝聖周杰倫聽哭了」！　眼眶泛淚全被拍

枋山海域驚見無名男屍！恆春海巡打撈上船　報驗查明身分死因

陳梅慧之死神秘乘客身分曝！XREX創辦人同列被告　警公布撞擊畫面

陳梅慧命喪國道！踏入中檢已進「高危時段」　毛骨悚然巧合曝

小學校長帶頭霸凌致師輕生還造謠、嘉市官員咆嘯受害家屬　監察院彈劾

讓頭頸癌患再次咀嚼美食！長庚數位精準植牙套件　難張口也能重建

中山美穗情路坎坷！　與好友工藤靜香因「傑尼斯偶像男友」決裂

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

生活熱門新聞

林襄看周杰倫站椅子被罵翻！本人道歉了

人夫被抓偷藏模型　全場默契神回

找不到陳梅慧車禍影片　PTT分析1事驚呆

不是親嘴！他吻「1部位」女友超愛

王必勝自爆1周喝酒6天！仍減12公斤秘訣曝

好市多「近7萬名牌外套」堆在那　他驚：像一件700

周杰倫請求「照片換好看一點」！阿給闆娘換了

周董1嘉賓上台「絕不能上廁所」　實測全笑翻

變換車道「方向燈要打多久？」他做錯噴3000元

預言文中了！周董演唱會「跑錯蛋」他糗笑

好市多點珍珠鮮奶茶！他見製作過程：後悔了

看周杰倫演唱會！歌迷「當天被搶票」崩潰報警　一票人看傻

今「大雪」低溫17℃　氣象專家7字警示

娶公主回來！他後悔出軌了　網喊活該

更多熱門

相關新聞

大陸霾害明起襲台　環境部：西半部空品亮橘燈「離島紅色警戒」

大陸霾害明起襲台　環境部：西半部空品亮橘燈「離島紅色警戒」

由於中國山東到上海已經出現霾害現象，環境部提醒，明（7日）東北季風增強，境外污染物將先影響離島地區，明天晚上影響北部地區，後天（8日）影響中南部空氣品質，離島地區達紅色警示等級，其他地區為普通至橘色提醒，西半部沿海會有揚塵現象，請民眾注意空品變化。

兩波變天「今晚到明天3地雨最大」　冷空氣快閃探16度

兩波變天「今晚到明天3地雨最大」　冷空氣快閃探16度

金門氣象站20周年慶12/7登場　118年啟用觀雨霧雷達系統

金門氣象站20周年慶12/7登場　118年啟用觀雨霧雷達系統

周末雨區擴5地　下周四起再變天「冷氣團急凍」

周末雨區擴5地　下周四起再變天「冷氣團急凍」

今「大雪」低溫17℃　氣象專家7字警示

今「大雪」低溫17℃　氣象專家7字警示

關鍵字：

冷空氣東北季風冷氣團降雨低溫天氣氣象氣象署

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《情書》中山美穗驟逝　享年54歲

加州7.0大地震　百年旅館如「戰區」

人體「黃金3時段」要喝水！醫：能排出50%毒素

獨／租賃車高速撞Uber　目擊者曝陳梅慧慘死男友滿臉血

獨／陳梅慧陳屍位置曝！Uber遭夾擊　她首當其衝慘亡

瓊瑤離世前不找兒子只找媳婦！　何琇瓊首發聲婆媳關係曝

中山美穗宣布取消演唱會「不到1小時就傳身亡」

陳梅慧國道車禍亡　現場監視器曝

林襄看周杰倫站椅子被罵翻！本人道歉了

黑幫傳「生死籤」撞殺陳梅慧　大哥曝「車禍殺人」行情

台中公園「外籍流鶯」擊敗本土　老司機揭2大優勢

撞死陳梅慧…租賃車駕駛「背景曝光」！親吐肇事原因

昆凌全場最美！帶90歲神秘嘉賓看周杰倫開唱

人夫被抓偷藏模型　全場默契神回

扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎

更多

最夯影音

更多

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

姜草新作《照明商店》一次4集超反轉　擁抱媽媽聞到香味...下秒看哭了

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面