明起北東濕涼「最凍時刻探12度」　下波更冷挑戰冷氣團

▲東北季風影響，明天水氣多，基隆北海岸、宜蘭和大台北山區有雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周兩波冷空氣接力，首波東北季風今晚起增強影響到下周一清晨，明天(7日)水氣最多，基隆北海岸、宜蘭和大台北山區有較大雨勢，這波較冷時間為周日晚間到下周一清晨，局部空曠地區低溫下探12度；下周四又有一波降溫，且越來越冷，下個周末冷空氣挑戰冷氣團等級。

中央氣象署預報員葉致均表示，未來一周有兩波東北季風，首波東北季風今晚開始增強，預計影響到下周一清晨，迎風面的桃園以北、宜蘭、花蓮、花東交界，會有局部短暫雨，其中明天水氣比較多，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區降雨時間長，有局部較大雨勢。

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葉致均指出，周日水氣將會減少，降雨趨緩，下周一白天後到下周三是未來這一周天氣比較穩定的時間，迎風面北海岸、東半部有零星降雨，下周四將有一道鋒面通過北部海面，東北季風又將增強，桃園以北、宜蘭、花蓮會有降雨，這波東北季風預計從下周四影響到下周日；此外，新竹以南地區未來一周都將維持多雲到晴天氣。

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢方面，葉致均指出，第一波東北季風在周末逐漸增強，周日達到最強，北部、宜蘭高溫僅17到18度，花東高溫約22到24度，中南部高溫約25到28度；周日晚間到下周一清晨為較冷時刻，西半部、宜蘭低溫約14到16度，局部空曠地區預估會再降1到2度，約12到13度，另花東低溫約18度。下周一白天東北季風減弱，溫度將一路回升到下周三。

不過下周四將再有一波降溫，葉致均表示，下周四後將再有一波東北季風增強，不斷會有冷空氣遞補上來，預報先以東北季風為主，預期周末會再增強，有可能達到冷氣團強度，因資料都還在調整，仍待觀察。