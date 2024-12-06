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大陸霾害明起襲台　環境部：西半部空品亮橘燈「離島紅色警戒」

▲▼▲環保署提醒，明天起東北風帶來境外污染物影響台灣，西半部要留意空氣品質。（圖／記者屠惠剛攝）

▲環境部提醒，明起受東北風帶來境外污染物影響，西半部空品可達橘色，離島可達紅色警戒。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

由於中國山東到上海已經出現霾害現象，環境部提醒，明（7日）東北季風增強，境外污染物將先影響離島地區，明天晚上影響北部地區，後天（8日）影響中南部空氣品質，離島地區達紅色警示等級，其他地區為普通至橘色提醒，西半部沿海會有揚塵現象，請民眾注意空品變化。

環境部表示，綜合空氣品質監測、模式模擬及氣象署預報資料，中國山東到上海地區從昨天到今天出現霾害現象。明天隨著東北季風增強，境外污染物將影響北部空品，PM2.5小時濃度可能達30至45微克/立方公尺，離島地區可能達50至60微克/立方公尺，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級，離島地區短時間達紅色警示等級。

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此外，根據氣象署預報，西半部沿海地區風速較強，環境部指出，料將出現揚塵現象，PM10小時濃度可能達300至400微克/立方公尺。預計8日下午起，境外影響濃度趨緩，竹苗以北地區空氣品質逐漸改善，南部地區由於位在下風處，風速較弱，仍須留意污染物累積，空氣品質為橘色提醒等級。

環境部表示，已經通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強污染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，應盡量減少外出，若要外出建議佩戴口罩防護，並多搭乘大眾運輸工具，提前做好防護。

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空品不佳紅燈環境部空品東北季風霾害

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