周末雨區擴5地　下周四起再變天「冷氣團急凍」

▲今起到下周一受東北季風，其中周末雨區將擴大。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風今(6日)持續影響至下周一，其中周末雨區將從北海岸、東北角到宜蘭擴大至大台北、桃園；下周二、三東北季風減弱，氣溫回升且天氣好轉，不過下周四起至下個周末將再有一波變天，北東轉濕涼，冷空氣強度將達冷氣團等級。

天氣風險公司分析師林孝儒今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天至下周一，台灣持續受北方冷高壓南下帶來的東北季風影響，迎風面的北部及東部天氣為多雲到陰，並有短暫陣雨；今日降雨較侷限於北海岸、東北角至宜蘭地區。

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不過隨周末季風略增強，林孝儒分析，降雨範圍將擴大至大台北地區甚或至桃園一帶都將有些短暫雨機會，預測高溫約18到23度，夜低溫約15到17度，氣溫逐日下降。下周一季風會減弱，屆時氣溫可望回升1到2度，但北部及東部周末仍感濕冷。

▲周末天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

背風面的中南部天氣持續穩定，晴時多雲，林孝儒說明，屆時高溫約25到30度，夜低溫約18到20度，局部沿海空曠或近山平地約14到17度，日夜溫差大。

下周二、下周三東北季風減弱轉偏東風，林孝儒指出，各地氣溫將回升，天氣相對更穩定，北部與東部天氣好轉尤為明顯，高溫可回升至23到25度，降雨會再減緩。下周四起將再有一波天氣轉變，隨北方天氣系統再度活躍，預測下周四至下個周末將伴隨一波較強冷高壓南下，屆時北部及東部將轉陰有短暫陣雨且氣溫再度下降。

林孝儒表示，周末有機會受北方乾空氣移入影響，天氣逐漸好轉，但須留意輻射冷卻效應帶來局部顯著低溫變化。目前預測下周後期冷空氣強度將達冷氣團等級，仍待未來持續觀察。