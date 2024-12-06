今「大雪」低溫17℃　氣象專家7字警示

▲林得恩：大雪不寒，明年旱。（圖／翻攝臉書／林老師氣象站）

記者葉國吏／綜合報導

今天是24節氣中的大雪，受到東北季風影響，大台北、宜花地區有短暫陣雨，各地低溫約17-19度。對此氣象專家林得恩直言「大雪不寒，明年旱！」

今天（6日）東北季風持續影響，水氣較多一些，迎風面大台北及宜、花地區雲量偏多，且局部有短暫降雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及東北部地區降雨較持續，有較大雨勢發生的機率，外出建議要攜帶雨具備用，而其他地區則維持晴到多雲的天氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲週末北東濕涼。（圖／中央氣象署）



溫度方面，各地早晚偏涼，低溫約17-19度，局部仍有輻射冷卻影響，溫度會再更低一些，而白天高溫北部及宜、花地區為20-24度，其他地區則可來到26-29度，中南部日夜溫差大，早出晚歸請多添加衣物注意保暖；澎湖全天20-23度，金門17-22度，馬祖15-18度。

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文至出，「大雪」是冬天第3個節氣，天氣特徵主要是反應東北季風會越來越強，有些地方因受到地形的影響，氣壓梯度增大，風勢也較一般來得強烈。除溫度會隨高壓南下而轉為涼冷外；迎風面的天氣亦將轉為多雲時陰的型態。有句氣象俗諺說：「大雪不寒，明年旱」，它的意思是說，氣候規律週期的不正常，有時溫度上的變化，也會直接反應在降雨上的可能趨勢。