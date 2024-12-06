30歲男連吃7天漢堡後抽出「牛奶血」　醫警告：嚴重恐致命

▲ 牛奶血。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸福建一名30歲的男子小東（化名）日前連吃7天漢堡後，突發腹痛，且疼痛愈發劇烈，不得不前往醫院就診。醫師表示，小東的檢查結果為「高脂性胰臟炎」，「患者抽出的整管血都是乳白色，彷彿抽出了一管牛奶。」

據《映象網》報導，小東表示，人生愛好之一就是品嚐美食，自己三不五時，就會召集好友聚餐，火鍋、燒烤等重口味的美食，都是他的心頭好，「偶爾晚上加班時，一定會點個炸雞或漢堡當宵夜。」

急診醫師黃艷晶表示，小東此次因情況危急，入院後直接被送進加護病房治療，而他隔壁的患者也剛好患上「高脂性胰臟炎」，則是因為吃了1週的「豬腳飯」。

▲ 小東因連吃一週漢堡，住進加護病房。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

黃醫師表示，「高脂性胰臟炎」是急性胰臟炎的一種類型，當血液中的三酸甘油酯過高，導致胰臟被脂肪酶分解後，遊離脂肪酸損傷，就會引起胰臟的發炎，「主要誘因是飲食，像小東一樣，平時飲食不健康，又缺乏運動，長期大量進食高脂肪食物，就會使血脂急劇升高，進而誘發疾病。」

黃醫師說道，「同時，酗酒、肥胖、糖尿病控制不佳、某些藥物的副作用，也可能引發高脂性胰臟炎，所以，突發腹痛不要忍耐！嚴重可致命。」