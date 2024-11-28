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20歲女被前男友折磨30小時…臉部三度燙傷　他以為虐死才自首

▲ 20歲的菜菜。（圖／翻攝自微博）

▲ 20歲的菜菜。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

福建廈門一名20歲的女子菜菜近日被前男友囚禁於民宿，並遭男方虐待超過30小時，過程中對方用滾燙的熱水，澆淋她的臉部及上半身，導致她全身近20%三度燙傷。該名男子以為，奄奄一息的菜菜，已經被自己虐死，才選擇自首。

綜合陸媒報導，菜菜的堂姊蔡小姐表示，「菜菜和那男的已經分手幾個月了，但男方一直糾纏菜菜，前幾天晚上，菜菜接到他的電話，那男的以自殺威脅，將菜菜騙至民宿。」

蔡小姐表示，「菜菜踏入房間後，那男的直接將菜菜捆綁，隨後菜菜就經歷了，超過一天一夜的囚禁、虐待，菜菜只有20歲，沒什麼防備意識，一走進去就被男方綁起來了。」

▲▼菜菜臉部三度燙傷。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 菜菜臉部三度燙傷。（圖／翻攝自微博）

▲▼菜菜臉部三度燙傷。（圖／翻攝自微博）

警方調查後發現，男子將菜菜控制後，就開始毆打、虐待女方，期間更是給菜菜餵了安眠藥，藥效起了作用後，他開始燒開水，並直接澆在菜菜的臉部以及上半身。

警方表示，男子在持續燙傷以及毆打菜菜之後，認為菜菜已經死亡，才到警局自首，「隨後警方緊急到場，將菜菜送往醫院搶救治療，幸運的是，菜菜最後保住了性命，但體表卻留下了，多達20%的三度燙傷。」

菜菜的父親表示，由於菜菜的創傷面太大，極易感染，所以尚未脫離生命危險。

報導指出，菜菜的父親是一個殘疾人也是當地低保戶，所以根本無力承擔醫藥費，悲劇發生後，男方的父親表示「不管」更不想出醫藥費。目前相關政府部門已介入此事，並協調溝通中。

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