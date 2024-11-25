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大陸 大陸焦點 特派現場

台灣館人氣旺！茶博會吸引850家企業參與　28個茶項目簽約27億元

▲▼ 202福建武夷山茶博會今年設立175個台灣館展位，超140家台灣茶企參展。 。（圖／台商提供）

▲ 2024年福建武夷山茶博會吸引來自全球8個國家和地區的超850家企業參展。（圖／茶博會提供）

記者任以芳／綜合報導

第十六屆海峽兩岸茶業博覽會（以下簡稱茶博會）日前在福建省武夷山市開幕。本屆茶博會以「三茶統籌 融合發展」為主題，吸引來自全球8個國家和地區超過850家企業參展。其中，茶博會今年設立175個台灣館展位，超140家台灣茶企參展，並且「首次」設立「一帶一路」展區。

本屆茶博會在武夷山市武夷會展中心開館。現場人潮湧動，「茶和天下」館、茶創意館、茗茶館、新茶飲館等四大主題展館，共設置室內標準展位2200個，較上屆增長15.8%，邀請參展商850家，同比增長5%。展會設置室內標準展位2200個，展品類型涵蓋六大茶類，以及茶食品、泡茶水、茶器具、茶包裝、茶服、茶機械、茶護膚品等茶全產業鏈產品。

值得一提的是，本屆茶博會首次設立「一帶一路」展區，有來自斯里蘭卡、南非、俄羅斯、越南、紐西蘭、韓國、馬來西亞等國家茶企參展。此外，還專門設置了台灣館展區，超過140家台灣茶企參展。

▲▼ 2024茶博會 。（圖／翻攝 央視 、中新網）

▲ 2024年福建武夷山茶博會今年設立175個台灣館展位，超140家台灣茶企參展。（圖／翻攝 央視 ）

身為「茶三代」的台青黃冠穎首次參加茶博會，認識許多新朋友，也首次見到大陸廣大市場，介紹來自家鄉茶葉。「這是我們茶園生產的高山有機烏龍茶，茶園位於海拔1200米至1600米的玉山山麓。這種茶具有香、美、甘、醇的特性，喝完後韻味雋永，並且溫和不傷胃。」

黃冠穎表示，「茶兩岸民眾交流的重要紐帶之一，希望大陸同胞品嘗到我們台灣產的特色烏龍茶，大家多走動多交流，增進相互瞭解和友誼。」

另外，武夷風華館首次在茶博會亮相，同時見證一場特殊的互贈茶禮活動。追溯歷史，武夷山大紅袍與台灣凍頂烏龍茶同根同源，一脈相承。170年前，台灣舉人林鳳池將武夷山天心永樂禪寺方丈送給他的36棵烏龍茶苗帶回台灣，並種植在凍頂山上，後來發展為享譽茶界的台灣凍頂烏龍茶。

▲▼ 2024茶博會 。（圖／翻攝 央視 、中新網）

▲ 2024年福建武夷山茶博會台灣館展位。（圖／翻攝 中新網）

時光跨越170年，林鳳池後人、台灣鳳凰茶廠負責人林其昌與武夷山天心永樂禪寺住持澤道師父互贈茶禮，表達了兩岸茶人對閩台茶同根同源的特殊情感及「兩岸一家親」的美好祝願。

此外，「武夷之友」兩岸青年「喫茶去」體驗營火熱開營，50多名台灣青年感受武夷山水，通過「住茶宿、吃茶膳、行茶徑、品茶趣、探茶鄉、泡茶湯、賞茶戲、學茶舞」，體驗茶文化的獨特魅力。

▲▼ 202福建武夷山茶博會今年設立175個台灣館展位，超140家台灣茶企參展。 。（圖／台商提供）

▲ 2024年福建武夷山茶博會開幕式 。（圖／茶博會提供）

南平市政府副市長魏敦盛為活動致辭，介紹南平茶產業全產業鏈產值達445.1億元人民幣，佔比超過全福建省的1/4。「武夷好茶 世界共享」成為了大家的共識，希望企業家朋友多來走走看看，領略武夷山水的秀美風光。

活動現場，建陽、武夷山、建甌、松溪、政和、武夷新區管委會、福建武夷旅遊集團有限公司、南平實業集團有限公司作建陽小白茶、武夷山茶產業等重點項目推介，展示南平茶產業帶來的滿滿機會和創富的無限商機。

簽約儀式，新式茶飲基茶精制加工生產、武夷山基茶供應鏈等全市28個重點項目正式簽約，簽約總金額27.12億元人民幣，涉及萬里茶道和茶產業全鏈條。

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