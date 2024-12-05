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陸發佈「中式漢堡行業白皮書」　以中國口味重新定義「漢堡」

▲大陸塔斯汀推中式漢堡，要以中國口味重新定義「漢堡」，搶佔市場份額。（圖／翻攝新京報）

▲大陸塔斯汀推中式漢堡，要以中國口味重新定義「漢堡」，搶佔市場份額。（圖／翻攝新京報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸央媒《新華網》、艾瑞諮詢及中式漢堡品牌塔斯汀聯合編寫的《2024中式漢堡行業白皮書》今（5）日正式發佈。基於《中式漢堡品類發展報告》研究，2024年中式漢堡門市數量從2023年1月的3533家增長至2024年11月的19350家，其中，要以「中國口味重新定義漢堡」的塔斯汀就佔5000多間門市，成為中式漢堡業的龍頭。

▲大陸塔斯汀推中式漢堡，要以中國口味重新定義「漢堡」，搶佔市場份額。（圖／翻攝新京報）

《新京報》報導，《2024中國漢堡行業白皮書》預測，在消費需求、資本注入及政策利好驅動下，中式漢堡市場規模有望持續擴張，融合中西文化的中式漢堡有望進一步助力民族品牌崛起並成為文化自信的象徵。

率先提出「中國漢堡」概念的塔斯汀門市數量超過8000間，與漢堡知名品牌麥當勞（約7700間門市）已不遑多讓。自2012年起，塔斯汀開創手擀現烤中國漢堡，帶動大陸「中式漢堡」市場，成為新的快餐集群。

▲大陸塔斯汀推中式漢堡，要以中國口味重新定義「漢堡」，搶佔市場份額。（圖／翻攝新京報）

中式漢堡餡料多以大陸地方特色菜餚作為風味設計基礎，結合鴨肉、酸筍等中餐特有的食材，直取與消費者「接地氣」的中國胃。據不完全統計，塔斯汀在售中式風味漢堡產品數量達14款，包括北京烤鴨中國漢堡、麻婆豆腐中國漢堡等。

《中式漢堡品類發展報告》強調，中式漢堡品牌以「漢堡」這一國際化形式為載體，融入傳統調味和本土食材，一方面符合國家政策對打造民族品牌的要求，另方面契合國際飲食文化融合的趨勢，「未來，中式漢堡不僅有望實現市場規模與品牌影響力的顯著提升，還可能成為民族品牌崛起和文化自信的象徵。」

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