陸連鎖漢堡店吃出「尾狀物體」關店整頓　第三方檢測結果出爐

▲大陸連鎖漢堡店公佈消費者吃出異物的檢測報告，成分為牛組織正常結構。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸本土知名漢堡連鎖店「華萊士」位於西安的某間門市日前傳出，有消費者在漢堡裡吃出「尾狀物體」，在社群媒體上引起軒然大波。主管部門西安市臨潼區市場監督管理局也介入調查，相關人員表示，涉事門店已停業整頓。華萊士官方微博今（28）日凌晨發文稱，經專業第三方檢測機構檢測，「異物為牛血管、牛筋，是牛肉中的正常結構。」

《紅星新聞》報導，11月24日，有網友發佈視頻（影片，下同）稱，西安市臨潼區一家華萊士，在漢堡中吃出了異物。視頻顯示，華萊士的漢堡肉中出現一個孔洞，盒子上擺放著一個長條狀異物，異物形狀很像某種動物的尾巴，這位網友稱，「硬硬軟軟的」、「有毛孔」。

該名網友同步向店家索賠，要求10倍價格的賠償，同時，店家也主動將商品送至第三方機構檢測。

根據華萊士官方提供的檢測報告顯示，針對同批次、同袋的牛肉餅和消費者食用的所謂「異物」已第一時間送檢。同批次檢測報告如下，檢測結果為牛血管、牛筋，是牛肉中的正常結構。同袋牛肉餅和消費者食用的「異物」在報告出具後也會第一時間公示。

對於消費者要求的10倍賠償，店家工作人員表示，將按照其訴求進行10倍賠償。此外，西安消費者申訴舉報中心相關人員則稱，核實後給出相應處理方案，具體處理結果需要消費者本人來電進行查詢。