影／控陳玉珍意圖製造被性騷　吳沛憶：主動拉下外套、裡面只穿內衣

記者郭運興／台北報導

立法院今（6日）審查《公職人員選舉罷免法》修法，藍綠爆發肢體衝突。對此，民進黨立委吳沛憶貼出一段「藍委陳玉珍拉下外套的影片」表示，國民黨無下限，陳玉珍外套下面只穿內衣，第一時間看到還好心提醒陳玉珍把衣服拉好，結果發現根本是故意的，陳玉珍自己主動把衣服拉下來。她批評，這到底要做什麼？如果被洗成是民進黨男委員把衣服扯掉，一定會被說是性騷，傅崐萁總召，這也是策略嗎？

吳沛憶表示，作為公眾人物，她認為在國會殿堂上，再怎麼樣也不能毫無下限。但今天的國民黨真是下三濫到極點。

吳沛憶指出，第一「國民黨總召傅崐萁霸凌公務員」、第二「鄭天財說戒嚴是保護台灣」、第三「國民黨混混集團把人圍起來打」，但最讓她吃驚的是，陳玉珍竟然「脫衣求碰瓷」。

吳沛憶貼出影片說，陳玉珍在外套下面只穿內衣，常識來看這並不是造型穿搭。她第一時間看到還好心提醒陳玉珍要把衣服拉好，結果發現根本是故意的，就在她面前，陳玉珍自己主動把衣服拉下來。

吳沛憶質疑，陳玉珍外套拉鍊裡面就是一件內衣，還自己把拉鍊拉下，這到底是要做什麼？如果被洗成是民進黨男委員把衣服扯掉，一定會被說是性騷。

吳沛憶說，國民黨團的傅崐萁總召，這也是策略嗎？還好被她、雅琳委員等幾位女性民進黨委員擋住，陳玉珍、傅崐萁才沒有得逞。

最後，吳沛憶強調，國民黨的低劣讓她非常吃驚，不顧民主、不顧法治，傅總召一聲令下，什麼下三濫的手段都用出來，真的是毫無下限。

▼吳沛憶指控陳玉珍自己把外套拉下，意圖製造被性騷。（圖／翻攝自Facebook／吳沛憶）