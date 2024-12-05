王婉諭轟綠戒嚴文　柯建銘助理回擊：誰才在玷汙民主前輩的努力

▲時代力量代理黨主席王婉諭。（圖／記者杜冠霖攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

南韓3日晚間宣布戒嚴引來國際譁然，民進黨團則在社群平台上發文將韓國在野黨比喻成藍白兩黨，引來批評後刪文。對此，立法院民進黨團總召柯建銘的助理周軒痛批時代力量、時代力量黨主席王婉諭及民眾黨立委黃國昌。

周軒昨（4）日針對民進黨的爭議發文，在文章開頭表示，「大家對我們的批評指教，我們都收到了。也沒有什麼好說的，有錯就認，挨罵站好，畢竟愛台灣的支持者們，跟藍白兩黨的不一樣，鞭策跟批評自己人的力度都比較強，某種程度上，這也是一種防腐劑，避免民進黨真的走向藍白的路子。」

「不過有篇文章，我看了真的不吐不快」，周軒話鋒一轉表示，「個很愛跟著關鍵字流量排名說話的政黨，他的黨主席昨天（3日）也發了一篇文章把民進黨罵了一頓」，暗指發出罵民進黨第一篇文的時代力量黨主席王婉諭。

周軒表示，王婉諭說民進黨玷汙民主前輩的努力，但時代力量成立之初，多少民主前輩出錢出力，寄予厚望，認為他們是台灣民主的新希望，連民進黨都得要讓出選區，蔡英文總統還要幫他們站台，一時間，這個政黨成為了台灣的未來。

▲民眾黨立委黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

周軒指出，時代力量此時找了一名在太陽花學運，偷偷去見馬英九基金會執行長蕭旭岑的「老師」（黃國昌），之後這個政黨內部分裂，有一派還以他的名字命名。然後這位老師搞內部鬥爭，一個個曾經的夥伴宣布退黨，裡面就包括了幾位「民主前輩」。

他說，不想點名有哪些「民主前輩」，因為說起來都是悲傷，接著細數黃國昌的情況「被爆出錄音檔，指稱他想要選總統，挑戰小英總統」、「區域立委當好好的居然不敢選連任，自己跑去不分區蹲著結果沒上」、「最後跑去變成柯文哲黨的不分區立委，現在當黨團總召，可能還要接柯黨黨主席有夠開心的」。

周軒表示，黃國昌做了這麼多事，時代力量從來都沒有阻止，甚至也不敢阻止，「就像雁群飛行一樣，跟著前面那隻的氣流飛，總是比較省力。然後這個政黨的人們就被這個老師拋棄了。講了這麼多然後，到底誰真的在『玷汙民主前輩的努力』？大家應該有答案了吧。」

▼周軒全文如下。（圖／翻攝周軒臉書）

