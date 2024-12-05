民進黨戒嚴文炎上　發言人吳崢公開認了「不妥」：譬喻失當

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者呂晏慈攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

南韓3日晚間宣布戒嚴引來國際譁然，民進黨團則在社群平台上發文將韓國在野黨比喻成藍白兩黨，引來批評後刪文。對此，民進黨發言人吳崢在政論節目上直接坦言，「我想，這篇貼文確實是不妥啦」。

吳崢5日在網路節目《鄉民大學問》中表示，發文第一時間，許多民進黨支持者都到該貼文下方去表示不滿；另外，民主政治中，執政黨與在野黨間對於預算的攻防，本來就是民主政治運作的常態，但韓國與台灣不同，因此這樣的譬喻是失當的。

▲民進黨團發文惹議。（圖／翻攝王婉諭臉書）



吳崢說，該則貼文確實是上架又刪除，黨團也同意第一篇貼文不妥，在這時去做評論確實不應該。民進黨團的發文是有固定流程，但不該把責任壓在某一個人的頭上，以民進黨團的帳號發布出去，就要黨團共同承擔，再去跟外界說明及澄清沒有支持戒嚴的意思。

吳崢表示，民進黨的人都不會想去使用戒嚴的手法，反對也不會使用戒嚴這工具。重點是許多民進黨支持者都認為第一篇的訊息不妥，雖然有部分的人認為戒嚴是一個選項，但大部分的人還是覺得談到這兩個字就是不當的。

吳崢說，發文的決策他不太適合去說得太細，「（如果說）最後我現在去講說，是哪個人在鍵盤上按下那個鍵送出去，大家也會覺得你是不是要把罪推到小編還是哪個人身上」，他不適合說是誰，同時也證實不是黃捷，「整體而言是黨團共同承擔，檢討未來不要再發生類似的事」。

網友看完紛紛留言，「這不只是發錯文，而是代表我國政府的立場，外交傷害之深之重，韓國的人民怎看我國」、「哪裡承擔了？誰承擔？」「我怎麼覺得他離開這個位置的時間越來越近了」、「就道歉就好了，民進黨到底是有什麼問題」、「道歉不就好了，這樣還在凹。誰管你鍵盤怎麼按？民進黨就沒有清醒一點的人嗎」、「隨便找個小編道歉就能解決的事，現在要全黨背書，哪個小編那麼大尾」。