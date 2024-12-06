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62年來首度！法國最短命政府垮台「馬克宏陷難題」　原因一次看懂

▲▼ 法國總統馬克宏。（圖／路透）

▲ 法國總統馬克宏。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國國會62年來首度通過不信任投票推翻政府，上任僅3個月的巴尼耶（Michel Barnier）在右翼和左翼議員聯手逼宮下，5日宣布請辭，成為近代史上最短命總理，國家也陷入政治危機。以下請見《衛報》分析巴尼耶政府垮台原因、未來政局發展及總統馬克宏面臨的難題。

●法國政府為何垮台？

左翼議員在國民議會提出不信任動議，起因源於一項縮緊預算的草案，旨在透過削減支出及增稅來節省600億歐元，以求減少不斷擴大的赤字，引發廣泛反對。

巴尼耶本周稍早選擇援引憲法第49條第3款（l'article 49.3 ），強行通過一項社會保障財務法案。該條款允許政府在不經國會表決下通過立法，但同時也賦予議員提出不信任動議的權利。

瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）領導的極右翼「國民聯盟」（National Rally）關鍵支持下，577名議員中有331人投票通過，推翻巴尼耶政府。這是自1962年前總統戴高樂時期，總理龐畢度（Georges Pompidou）政府垮台以來，法國首次成功通過不信任投票。

●政治動盪起因為何？

馬克宏領導的中間派在歐洲議會選舉慘敗，6月解散國會並提前選舉，由社會黨（PS）到激進左翼「不屈法國」（LFI）等左翼政黨組成的「新人民聯盟」（NFP）贏得最多席位，但選舉結果將議會分成左翼、中間派、右翼與極右翼3個勢力大致相當的陣營，皆未能掌握多數席位。

NFP作為議會最大勢力，要求任命新政府領袖，但馬克宏拒絕並任命巴尼耶，導致中間派與中右翼組成脆弱聯盟。為爭取極右翼支持，巴尼耶在犯罪、安全和移民等敏感問題上附和極右翼言論，並在降低生活成本等議題上妥協，希望盡可能延長執政聯盟壽命。

4日不信任投票通過後，馬克宏面臨要求請辭的聲浪。儘管他的任期將持續至2027年，不可能被趕下台，但長達數月的政治動盪已重創權威。左翼《解放報》4日頭版便以「他的失敗」為標題，搭配馬克宏的照片。

▲▼法國總理巴尼耶（Michel Barnier）。（圖／路透）

▲ 巴尼耶5日請辭。（圖／路透）

●這對法國代表什麼？

政府垮台使國家陷入政治不穩定期，投資者對於法國可能無法在年底前建立穩定政府或通過2025年預算感到擔憂，本周稍早法國借貸成本甚至一度超過普遍被認為風險更大的希臘。

不過法國憲法允許政府（包括臨時政府）通過緊急法案延長上一年預算，以確保公共部門繼續支薪，因此無須擔心出現如美國的政府關門情形。

這場劇變恐怕也將進一步削弱已因德國聯合政府解體而受挫的歐盟，使其在川普重返白宮以前難以團結。

此外，法國國內正面臨公務員罷工，工會5日呼籲教師、航空管制員等參與罷工，抗議其他削減開支的措施，可能導致學校關閉及航空、鐵路運輸癱瘓。

與此同時，法國7日將迎接各國政要，參加巴黎聖母院經歷2019年大火後的重開典禮，預計出席的外賓包括川普，這是他再次當選美國總統後首次出訪海外。

▲▼ 法國公部門員工罷工遊行。（圖／路透）

▲ 5日法國公部門員工罷工遊行。（圖／路透）

●接下來會發生什麼事？

目前法國國會結構無法改變，最快須等到明年7月才能再次選舉，因此馬克宏面臨一項艱鉅任務，也就是挑選一名能夠駕馭議會分裂局勢的新總理。他可能選擇組成技術官僚政府，在未來6個月內監督行政事務；也可選擇請辭觸發總統選舉，但目前看來不太可能。

巴尼耶身為看守政府領導人，將繼續處理日常事務，包括提出緊急立法延續2024年支出限制與稅收政策，避免政府關門。但巴尼耶政府計劃節省600億歐元的目標將無法實現，可能令歐盟及投資者失望。另一種選擇是馬克宏向極右翼「國民聯盟」（RN）妥協，任命一名右翼政黨支持的總理，但這代表須放棄削減預算赤字的努力。

若國會未能在20日前通過2025年預算，巴尼耶的看守政府也可動用憲法權力，以行政命令形式通過實施預算。但法律專家警告這種做法有風險，可能受到挑戰。

據消息人士透露，馬克宏預計24小時內迅速任命新總理，目標是在7日巴黎聖母院重開典禮前完成任命，可能的名單包括忠於馬克宏的國防部長勒科爾尼（Sebastien Lecornu）、中間派盟友白胡（Francois Bayrou），左翼前總理卡澤納夫（Bernard Cazeneuve）也被視為潛在人選，但不論選擇誰都可能面臨議員反對。

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