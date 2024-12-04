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馬克宏頭大了！法國將展開不信任投票　總理幾乎確定下台

▲▼法國總統馬克宏5日任命前歐盟負責英國脫歐首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）出任新總理。（圖／路透社）

▲法國總理巴尼耶面臨下台危機。（圖／路透社）

記者葉睿涵／編譯

法國國會議員4日將就不信任動議進行表決，若相關動議通過的話，總理巴尼耶（Michel Barnier）及其內閣將被迫辭職，成為法國自1962年以來首位因不信任投票下台的總理。報導稱，這起事件可能使法國2025年初就面臨政府停擺與預算僵局，進一步加劇政治動盪。

據《紐約時報》報導，巴尼耶政府的處境源於其推行的2025年預算法案在國會下議院未經最後投票便被強行通過，隨後左翼聯盟「新人民陣線」（New Popular Front）和極右翼「國民聯盟」（National Rally）提起2項不信任動議案。

儘管左翼拒絕支持極右翼動議，但右翼勢力表態支持左翼提案，使不信任投票獲得通過的可能性大增，幾乎所有法國媒體也都認為，巴尼耶政府難逃倒台命運。報導指出，如果不信任動議成功被通過，巴尼耶將被迫辭職，其內閣則會進入看守模式。

在這一情況下，馬克宏必須重新任命新總理，但國會分裂的現狀將讓他難以找到一位被各派接受的候選人，導致預算案在沒有新政府的情況下停滯不前。雖然法國法律允許國會在沒有新預算案時暫用2024年的現行預算，以免公務員薪資與公共服務出現中斷，但這無法解決投資信心下滑和經濟增長放緩的問題。

巴尼耶3個月前才剛被馬克龍任命為總理，卻迅速在政治上陷入孤立。分析指出，馬克宏今夏緊急舉行選舉後，未選擇由國會多數派推薦的領袖，而是任命來自傳統中間派的巴尼耶，引發國會反感。自上任以來，巴尼耶一直受限於國會的制約，被形容為在「馬提尼翁的地獄」中掙扎。

國會官員表示，辯論將於下午4時（台灣時間23時）展開，並在約3個小時後表決。報導稱，若巴尼耶下台，馬克宏的政治地位也將受到削弱。儘管他作為總統不會立即受到挑戰，但國內外對其領導能力的質疑將進一步升高。隨著法國政治危機持續，外界關注是否會對經濟和國際合作產生更深遠影響。

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