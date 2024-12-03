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勝選後首出訪！　川普將出席巴黎聖母院重開典禮

▲▼川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普將展開勝選後首次海外出訪行程。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國總統當選人川普今天表示，他將飛往法國，出席周末巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）重新開放典禮。這是他自11月贏得美國總統大選後首度出訪海外。

聖母院2019年慘遭祝融，遭到嚴重破壞。

法新社報導，這座擁有850年歷史的建築歷經充滿挑戰的修復工程後，本月7日與8日將再次歡迎遊客和信徒；預計賓客中將有多位世界領袖。

川普在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「我很榮幸地宣布，我將於週六前往法國巴黎，參加宏偉而歷史悠久的巴黎聖母院的重新開放儀式，這座大教堂在5年前一場毀滅性火災後已全面修復。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）11月29日視察了這座中世紀大教堂的修復工作，他說，工作人員治癒「國家創傷」，完成了「不可能」的任務。

馬克宏在當年大火後立下雄心勃勃的目標，要在5年內重建聖母院，並使其比原本「更加美麗」。

川普寫道，馬克宏「做得非常出色，讓巴黎聖母院重現往日榮光，甚至更加璀璨，這對所有人來說都將是非常特別的一天！」

約250家公司和數百名專家參與修復工作，斥資近7億歐元，資金來自150個國家的8.46億歐元捐款。（譯者：鄭詩韻／核稿：曾依璇）

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