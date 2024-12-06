大雪6禁忌7習俗一次看！　棉被蓋頭易影響運勢、多惡夢

記者黃翊婷／綜合報導

今日（6日）是24節氣中的大雪，清水孟國際塔羅小孟老師整理出大雪的6大禁忌以及7大習俗，例如禁止棉被蓋頭，否則容易影響運勢，導致惡夢較多；如果想要逼走寒氣，可以吃洋蔥暖胃散寒。

▲今日是24節氣中的大雪。（資料照／記者陳煥丞攝）

清水孟國際塔羅小孟老師在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」發文，分享大雪的6大禁忌以及7大習俗，詳細如下：

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● 大雪禁忌

1、不要過度運動：大雪天氣寒冷，過度運動容易讓身體能量減少，心血管收縮比較快，有心臟疾病的人容易在過度運動後吸入較強的冷空氣，引發心臟疾病。

2、不宜在室內開強烈暖氣：大雪天許多民眾會取暖，但有些民眾會將暖氣開得特別強烈，導致出門天氣冷熱變化太大，容易感冒頭暈。

3、禁止棉被蓋頭：許多民眾在大雪天喜歡將棉被蓋頭取暖，然而棉被蓋頭容易影響運勢、惡夢較多，也容易因為空氣不流通，導致呼吸不上來，甚至引發肺部疾病。

4、老人不宜戶外吹風太久：大雪天氣嚴寒，尤其冷空氣強烈，一些老年人身體不好容易突發猝死意外，因此大雪天到冬至是老年人死亡率最高的時刻，家中若有老年人一定要多加當心留意。

5、不宜到海邊與山上：大雪天避免到海邊與山上旅遊，因為這些地方風大，體弱者容易沖到風煞，導致頭部不舒服，嚴重者眼睛容易乾冷睜不開。

6、忌晚睡早起：大雪嚴冬天氣寒冷，晚睡對陽氣不好，容易陽氣欠缺，身體能量不足，如果又早起，導致睡眠不足，外出容易手腳冰冷、嘴唇乾裂，嚴重者也容易有猝死意外事故發生。

● 大雪習俗

1、吃洋蔥：大雪天適合吃洋蔥，因為冷冬吃洋蔥可以暖胃散寒，可以逼走寒氣。

2、吃醃肉：有句俗語，叫「小雪醃菜，大雪醃肉」，因此大雪天適合吃醃肉，可以補充體力，也能讓熱量增加，可以抵擋寒冷。

3、多吃溫熱性的根莖食物：大雪天可以多吃山藥、牛蒡、馬鈴薯、地瓜、菠菜等根莖類食材，這些食材含大量鐵、錳、磷、鈣，可以保暖禦寒，還能去除多餘的膽固醇。

4、核桃仁：核桃仁可以補腎氣，因為裡面含有卵磷脂與維生素E，能增生細胞活性、活化血液，冬天多食能增強抵抗力與活力，也能讓身體保暖。

5、韭菜：韭菜為熱性植物，多吃能在冬天暖胃與暖身，容易手腳冰冷者建議可以常吃，能有效保暖讓身體溫暖。

6、紅薯：冬天吃紅薯，內含有豐富的鉀元素，能有效防止冬天高血壓發生，還可以預防中風。

7、熱薑茶：冬天喝薑茶能加快血液循環，還能抗氧化，在冬天裡可以預防感冒，幫助消化。

● 民俗說法僅供參考，不代表《東森新媒體ETtoday》立場，切勿過度迷信。