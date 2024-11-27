快訊／南韓遇「百年最強大雪」！至少2人死亡　影響逾200個航班

▲南韓首爾降下大雪。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

南韓首爾26日夜間至27日降下「破紀錄大雪」，積雪深度達到18公分，不僅達到歷年11月新高，也是自 1907年有記錄以來當月的最大降雪量。據報導，這場大雪已經造成至少2人死亡，以及交通擁堵、電力中斷和數百架航班停飛。

根據《韓聯社》報導，截至當地27日下午3時，首爾氣象觀測站測得最深積雪為18公分，刷新此前首爾11月單日最深積雪紀錄，1972年11月28日的12.4公分，也創下1907年10月至今的近代氣象觀測史上11月最高紀錄，不分月份的最高紀錄則是1922年3月24日的31公分。

《路透社》則指出，大雪也造成至少2人死於首爾以東公路上的交通事故，強風導致的建築物及工地墜落物也在首爾造成部分行人受傷；由於倒塌的樹木和其他大雪相關原因導致電線受損，首爾和中部地區幾個地方數以千計的家戶出現斷電。

此外，南韓機場公社和仁川國際機場公社指出，截至當天下午1時，南韓各地機場有40個航班因大雪天氣取消，180個航班延誤。原定在全國14座機場起飛的625個航班中，有32個航班因天氣因素取消，包括金浦13個及濟州12個，金海、羣山及原州各2個航班，蔚山1個航班，另有105個航班延誤。由於各地降雪預計持續至28日上午，受影響的航班數量恐怕進一步增加。

事實上，此次首爾罕見大雪原因是目前位於朝鮮半島北部的割離低氣壓，因大氣上層高速氣流蜿蜒流動時部分分離所形成，因蘊含北極冷空氣而十分寒冷，使大氣相當不穩定。

從西北方吹來的冷空氣經過相對溫暖的西海形成雪雲帶後，會因大氣與海水溫差形成雪雲帶，這也是南韓忠清南道及湖南地區每年11月至1月經常暴雪的原因，因冬季吹向南韓的冷風為北風或西北風。但此次因從割離低氣壓南下的冷空氣，在白翎島附近形成經過首都圈的低壓槽，而低壓槽會使雪雲帶更加發達，將西海上空的雪雲帶拉到首都圈。

南韓行政安全部已於當天下午2時將中央災難安全對策本部應急響應等級上調至二級，並將大雪災害危機預警級別從「注意」上升至「警惕」。另外南韓內政部也升級了災難應對措施，提醒截至周四上午，預計降雪量將達到每小時 5公分，須特別濕雪中的水分濃度很高，易增加設施和財產受損的風險。