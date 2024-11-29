今晚跌破10度冷爆！　羽絨外套「這樣搭」比厚毛衣保暖

▲日本節目實測，羽絨衣內搭薄衣服，更能留住身體熱量。（示意圖／翻攝自免費圖庫）

文／CTWANT

入冬以來最強冷氣團來襲，加上輻射冷卻效應，這幾天多處晚間、清晨低溫更跌破10度，讓不少民眾紛紛穿上羽絨衣保暖。不過，就有專家在節目上實測，發現穿著羽絨衣時，若選擇內搭薄襯衫，其實會比內搭厚毛衣來得保暖。

根據日媒《TBS電視台》報導，過去在節目《這樣有什麼差別》（この差って何ですか？）上，東京服飾專門學校專家古賀由紀夫就說到，穿著羽絨外套時，隨著內搭衣物不同，保暖性也有差異。

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節目組安排2名女子分別穿上薄襯衫和厚毛衣，外頭再套上一件羽絨外套，讓2人待在室溫僅10度的房間裡，30分鐘後用紅外線熱像儀量測體溫。結果顯示，穿薄襯衫的女子，體溫竟比起穿毛衣的女子更高。

古賀由紀夫解釋，羽絨外套的羽毛有隔絕冷空氣的作用，讓人自身的體溫能被鎖在羽絨外套內，所以當羽絨衣越貼近皮膚，也就是內搭衣物愈薄時，便可以更容易接觸到身體的熱量，藉此提升保暖效果。

另外，該節目也實測，若想要戴圍巾來保暖，「雙層圍法」、「領帶式圍法」僅有變暖不到1度的差異，而選擇「環扣式圍法」能讓體溫上升近2～3度，且同時可讓末梢神經的溫度提高3至4度。

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