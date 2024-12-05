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新竹4地區12日停水「最久11小時」　影響區域一次看

▲▼廚房,洗手台。（圖／取自Pixabay）

▲新竹4地區12日停水，最久停11小時。（示意圖／取自Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣自來水公司5日表示，為了配合新竹科學園區寶山基地第二期台積電P3廠擴建管線遷移作業．新竹縣寶山鄉、峨眉鄉部分區域12日將停水11小時。另外，關西淨水場12日也要辦理供電設備檢驗，預計關西鎮、新埔鎮部分地區將停水4小時，提醒受影響地區的居民先行儲水。

台灣自來水公司表示，新竹給水廠為了配合竹科管理局辦理「配合新竹科學園區寶山基地第二期台積電P3廠擴建管線遷移作業」，12日上午9點至晚間8點須停水施工，總共停水11小時，若雨天或因特殊原因致無法施工時，另擇期辦理，工程提早完成則提前水供水。

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詳細停水地區包含：

寶山鄉三峰一路、三峰三路、三峰二路、三峰路一段、三峰路二段、三油一路、三油二路、二油路、五仙路一段、五仙路二段、大坪一路、大坪三街、大坪二街、大坪五街、大坪路、大崎路、大雅一街、大雅二街、大雅三街、大雅路一段、大雅路二段、寶山交流道聯絡道、寶峰一路、寶峰路、峰城一路、峰城路、嵩翠一路、嵩翠路、新峰路、新湖路二段、新湖路三段、新湖路四段、洽水路、湳坑路一段、竹園路、竹安一路、竹安二路、竹安三路、竹安路、通學路、雙園一街、雙園二街、雙園路一段、雙園路二段、雙龍路。

峨眉鄉富興村、石井村。

▲▼竹縣寶山鄉、峨眉鄉部分區域 12日停水11小時。（圖／台灣自來水公司）

▲寶山鄉、峨眉鄉12日將停水11小時。（圖／台灣自來水公司）

另外，台灣自來水公司5日還宣布，竹北營運所為辦理「113年關西淨水場供電設備檢驗」，關西鎮、新埔鎮部分地區12日上午9點至下午1點將停水施工，總共停水4小時。

詳細停水地區包含：

關西鎮全部地區（不含東平里）

新埔鎮內立里、寶石里、文山里。

台水公司說，上列影響地區用戶留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。停水期間應關閉抽水機電源，避免空轉高溫致馬達損壞或造成火災；建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，避免可能虹吸汙染發生危害用水衛生安全。

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