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記得儲水！台中11區將停水36小時　22.5萬戶受影響

▲停水,儲水,水龍頭,缺水,降壓,漏水。（圖／記者許宥孺攝）

▲台中11區將於18日停水36小時，民眾請提前儲水。（圖／記者許宥孺攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣自來水公司為維護大台中市民供水穩定，將於18日停水進行多項改善工程，預估停水36小時，將影響11個地區、22.5萬戶。

台灣自來水公司第四區管理處表示，18日將進行「潭子區僑忠國小閥減壓閥改善工程」、「台中市金谷橋送水管改善工程」、「文心路四段與北屯路口閥類改善工程」以及「北平路四段與文昌東十二街處銜接既設改接工程」等四案聯合停水改善工程。

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期間，中市潭子區、大雅區、北屯區、北、中、南、東、西、西屯、南屯區及烏日區區域部分停水，預定停水時間為11月18日上午10時起至11月19日下午10時止，影響供水時間總計36小時，請民眾提前儲水備用。

台水提醒，建議民眾在停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物之自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，民眾應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶須延後6小時復水，相關停復水資訊亦可上自來水公司網站查詢。

【停水區域】

影響台中市範圍如下所述：
(一)停水區域、里別：
1. 潭子區：甘蔗里、家興里、頭家里、東寶里、頭家東里、家福里、潭秀里、福仁里(鐵路以西) 、潭陽里(鐵路以西) 。
2. 大雅區: 西寶里(國道1號以東)。
3. 北屯區: 平興里、平田里、平昌里、三光里、北屯里、北京里、北興里(部分)、平順里、平福里、平心里、平安里、平陽里、平和里、平德里、水湳里、東光里(部分)、舊社里(部分)、松勇里、松茂里、松安里、松和里、松竹里、松強里、仁美里、四民里、同榮里、仁和里、后庄里、陳平里、大德里、仁愛里、忠平里。
4. 北區: 全區(建成里除外)。
5. 中區:全區。
6. 南區: 長春里(部分)、長榮里(部分)、新榮里(部分)、福平里(部分)、崇倫里、福順里(部分)、西川里、樹德里、樹義里(部分)、工學里(部分)、和平里(部分)。
7. 東區: 東南里(部分)、旱溪里(部分)、合作里(部分)、東勢里、富仁里、富台里、干城里、新庄里(部分)、十甲里(部分)、東英里(部分)、東信里。
8. 西區: 全區。
9. 南屯區: 三義里、三和里、三厝里、永定里、南屯里、大興里、大誠里、同心里、大同里、文心里、惠中里、大業里、溝墘里、田心里、鎮平里(部分)、豐樂里、楓樹里(部分)、向心里。
10. 西屯區: 上石里、至善里、西安里、上安里、上德里、大石里、鵬程里、港尾里(部分)、 逢甲里、西平里、西墩里(部分)、潮洋里(部分)、何成里、何南里、何安里、何厝里、何明里、何福里、何德里、何仁里、何源里、大河里、大鵬里、大福里、惠來里、逢福里、龍潭里(部分)。

(二)降壓地區、里別:
1. 潭子區: 福仁里、潭北里、嘉仁里、潭陽里。

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