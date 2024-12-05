收41發子彈！黃國昌批警政署「放消息無恥」　憂「回家完蛋」妻擔心狂罵

▲民眾黨立委黃國昌。（資料圖／記者陳煥丞攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨立委黃國昌辦公室11月底收到一封郵件，打開後赫然發現裡面竟是41發子彈與不明粉末，因此立刻向北市警局中正一分局報案，而警方則在3日上午前往桃園中壢逮補一名李姓嫌犯，對方供稱是要陳情非恐嚇。針對收到子彈一事，黃國昌先是痛批警政署「敢放消息給記者，無恥！」並稱自己等一下回家完蛋了，因為妻子擔心到發訊息狂罵。

黃國昌5日晚間接受資深媒體人黃光芹網路節目訪問，針對收到包裹恐嚇一事，黃國昌表示，今天有媒體跑來詢問此事，自己第一個問題是「誰告訴你的？」而該媒體保護消息來源，自己也選擇尊重，只是他認為立委詢問行政機關問題，行政機關一天到晚用「偵查不公開」當擋箭牌，「你們敢放消息給記者，無恥！這個是我的反應，第一個是無恥！」

黃國昌指出，自己有詢問警政署「是誰講的」，然而沒人敢承認，因為此案對他來講並非大事，就交給檢察官處理，「他們這樣子搞，老實講造成我很大的困擾，因為我真的沒放在心上，結果這樣搞，我剛看我手機，我等一下回家完蛋了！我老婆剛發訊息來狂罵我，擔心到把我罵一頓說『為什麼她可以不用知道』，但對我來講，根本沒影響到工作與生活。」

▲立委黃國昌辦公室收41顆子彈，警方3日逮人送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

黃國昌認為，自己的辦公室其實收過恐嚇信、紙錢，只是辦公室同仁看一看就丟了，但這次之所以必須報警，是因為同仁拆開後發現子彈，涉嫌違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，持有就是犯法，「那我們沒有選擇了，因為連持有都不能持有，就不能隨便亂丟，只有通知警察處理。」

黃國昌強調，自己的辦公室紀律很嚴明，沒有人敢講一句話，「但是誰把它講出去？台北地檢署檢察官，你們要不要順便辦一辦？民進黨政府不是最會用『偵查不公開』當遮羞布嗎？現在是怎樣？」且早上還有人打電話到辦公室稱知道此事、希望與他通話，「我完全不想回他電話，我只發個簡訊請教『請問誰告訴你的？』」而警政署也沒人敢回答。

此外，針對辦公室11月26日收到疑似危險物品一事，黃國昌國會辦公室稍早也回應，辦公室同仁於收到開封後，即依法定程序向警方報案，感謝辛苦的警察同仁後續協助，對於竟有媒體知悉此訊息深感詫異，感謝各界關心，後續就依法定程序處理。