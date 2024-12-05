中配史雪燕曾遞補當選議員遭解職　劉世芳：無法取得放棄中國籍說明

▲前南投縣議員史雪燕。（圖／記者高堂堯翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨備位不分區立委李貞秀中配身分惹議，陸委會說明，《國籍法》規定擔任公職不能有雙重國籍。白委黃珊珊則指同樣為中配的前國民黨議員史雪燕為例，認為李應可依此例可遞補立委。而內政部3日函文南投縣議會「解除史雪燕議員公職」，內政部長劉世芳今（5日）受訪時表示，按照國籍法規定，必須在當選之後一年內取得放棄他國國籍證明，兩度發函南投縣議會說明都未有回應，因此對史雪燕議員資格用解職方式處理。

由於民眾黨設有「2年條款」，現有8席不分區立委預計在2026年初辭職，由第9至16名遞補，其中第15名為李貞秀，使得陸配參政權再掀討論；陸委會表示，《國籍法》規定擔任公職不能有雙重國籍。李貞秀駁斥此規定不合理，要就先修憲。黃珊珊則舉同樣為中配的史雪燕為例，認為李貞秀應可依此遞補。

史雪燕2021年8月遞補當選南投縣議員，雖已卸任，內政部3日函文南投縣議會「解除史雪燕議員公職」，解除時間自其就任的2021年8月26日起算，若解職將追回議員期間使用的相關費用，史雪燕則可依法就此提行政訴願，

劉世芳今受訪時說明，南投縣議會前議員史雪燕遞補當選的時候，按照國籍法規定，必須在當選之後一年內取得放棄他國國籍證明，這段期間內政部去函兩次，要求南投縣議會說明史雪燕有無放棄國籍。

劉世芳說明，因為都無法取得南投縣議會說明，按照國籍法20條要求，去文南投縣議會，對於史雪燕議員的資格用解職方式處理。

▼內政部長劉世芳今列席內政委員會。（圖／記者李毓康攝）

