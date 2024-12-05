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綠委製「怕罷免九宮格」　徐巧芯嗆沒在怕：這依據是啥？

▲徐巧芯與綠委製的怕罷免九宮格合照。（圖／讀者提供）

▲徐巧芯與綠委製的怕罷免九宮格合照。（圖／讀者提供）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院內政委員會今（5日）排審《選罷法》部分條文修正草案，藍綠立委因為發言時間長短問題爆發口角，後來在召委徐欣瑩宣布休息後，綠委許智傑突拿出一張「藍委罷免九宮格」圖片，還讓現場綠委朝藍委的照片丟球，引發關注。也出現在九宮格上的國民黨徐巧芯與自己照片合照，還笑稱「我沒有怕罷免啊！不知道這依據是什麼？傻眼貓咪。」

立法院內政委員會今天再度審查《選罷法》部分條文修正草案，包括國民黨所提罷免票數需超過當選票數等提案，藍綠均甲級動員登記發言。原本氣氛平和，中選會主委李進勇和內政部長劉世芳先後完成報告，後來藍綠立委因為發言時間長短問題爆發口角。當綠委蔡易餘發言時，由於時間已超時卻仍繼續發言，召委徐欣瑩宣布休息，引發綠委不滿。

休息時間時，許智傑拿出「國民黨怕罷免九宮格」，上頭照片有立委李彥秀、葉元之、牛煦庭﹑徐巧芯、王鴻薇、廖偉翔、傅崐萁、羅廷瑋，還要現場綠委朝藍委的照片丟球。其中王義川第一球就丟向徐巧芯，後來也丟向葉元之的照片。

徐巧芯下午出席內政委員會並與自己照片合照，「這張還滿漂亮的吧！我沒有怕罷免」，不知道為什麼被放入罷免九宮格，藍委傅崐萁、王鴻薇應該都不怕吧？不知道這九宮格的依據是什麼，真的是傻眼貓咪、黑人問號。

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