評綠營「戒嚴文」　游盈隆給3建議：將在野黨當仇人絕非團結之道

▲民進黨團發文惹議。（圖／翻攝王婉諭臉書）

記者郭運興／台北報導

南韓總統尹錫悅3日突襲宣布戒嚴，立法院民進黨團卻在Threads發出疑似「挺戒嚴」貼文，引起軒然大波，旋即刪除。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆4日表示，此事藍白撿到機關槍，火力全開不在話下，這次明顯是民進黨團出包，應深切反省，不能把責任都推給小編。他也點出對民進黨的3項建議，強調將在野黨視為敵人、仇人，那以「民主團結台灣」的說法，豈不是緣木求魚?絕非團結之道。

立法院民進黨團3日發文，「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次阻擋小撲國安提案、百般刁難王義川就職。不要懷疑，Team Taiwan的我們，其實每分每秒、無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕這個國家」，貼文一出引爆爭議。

游盈隆表示，民進黨立院黨團3日午夜，針對南韓總統尹錫悅發佈戒嚴令，在Threads的一則短文引起軒然大波，負評蜂湧而出，有野火燎原之勢。

游盈隆表示，這篇不到150個字的貼文，雖然在極短時間內被刪除，但為時已晚。國民黨與民眾黨撿到機關槍，火力全開不在話下，不少綠營支持者搖頭嘆息，甚至連青鳥都難以置信。

游盈隆直言，這次明顯是立院民進黨團出包，不是府、不是院，也不是黨中央，但府院黨還是少不了池魚之殃。立院民進黨團犯這種不該犯的錯，應深切自我反省檢討，不能把責任都推給小編。

游盈隆說，當賴清德總統上任後首度率團到南太拚外交，後院卻失火，讓國內輿情失焦，難免懊惱。但這整起事件並不能等閒視之，且談三點。

游盈隆指出，第一，從被刪掉的短文內容看，民進黨立院黨團對南韓總統尹錫悅面對的執政困境似乎感同身受，南韓遭受北韓威脅，台灣則受中國威脅，而兩國在野黨被明指或影射受敵國操控。

游盈隆認為，在民主國家，將執政困境過度簡化成在野黨與境外勢力的陰謀，來正當化戒嚴或其他非常手段，試圖奮力一擊，反映的是統治當局的愚昧與無奈，不可能贏得廣大社會與人民的同情與支持。

游盈隆再指，第二，自今年二月起，民進黨立院黨團陷入無止盡的立法過程挫折與失敗，這是國會三黨不過半並堅持一黨少數執政的必然結果。

游盈隆說，但民進黨團幹部和成員苦不堪言，又無法提出強有力論述，長此以往，造成投票輸、論述輸、最後民意也輸的三輸局面。面對在野黨凌厲的攻勢，黨團幹部的認知與論述能力顯有極大加強和改善空間。

游盈隆提到，第三，賴清德總統希望以民主團結台灣，但今天民進黨領導階層從上到下，包括府、院、黨、黨團成員，皆視在野黨為敵人、為寇讎，那以「民主團結台灣」的說法，豈不是緣木求魚?

最後，游盈隆強調，今天的在野黨，主要是國民黨，是民進黨長期以來的競爭對手，雙方領導者和支持者彼此看不順眼，其來有自，特別是，若干國民黨指標性人物有很鮮明的親中、媚共傾向，其言行舉止早不受社會大眾肯定和支持，而這也是國民黨想重返執政的罩門。但討厭歸討厭，一味地將在野黨當仇人，絕非團結台灣之道。

▼游盈隆。（圖／記者李毓康攝）