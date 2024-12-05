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國民黨提案「停砍年金」　銓敘部：退撫基金恐提早4、5年用罄

▲▼立院司法委員會藍營將訴求停砍軍公教年金的「公務人員退休資遣撫卹法」修法排入審查，民進黨團表達強烈反對立場。（圖／記者李毓康攝）

▲立院司法委員會藍營訴求停砍軍公教年金，今日排審「公務人員退休資遣撫卹法」。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院司法及法制委員會今（5日）排審攸關年改的《公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正草案》等案，國民黨立委提案修法，希望停砍公務員退休金、停止所得替代率逐年降低。對此，銓敘部認為，退撫基金嚴重收支失衡，若使用國民黨修法方案，退撫基金用罄年度將提早4-5年發生，財務年度收支將再度失衡，不建議採行。

針對自113年1月1日起（或114年後）停止退休所得替代率再逐年降低的提案，銓敘部認為，退撫基金用罄年度將提早4-5年發生，財務年度收支將再度失衡，用罄年度會提早發生的理由包含，107年至112年軍公教人員節省經費全數挹注退撫基金達2774億元，另撥補294億元挹注專戶新制造成的缺口。若提前停止替代率再逐年調降，每年節省退撫經費全額挹注基金的收入，預計將減少約2,800億（50年合計，未折現）。

此外，也包含，退撫基金因可運用投資金額減少，投資收益亦將隨之減損；年金改革後，年度收支已轉為均衡的改善狀況（從108年收支比最高的145.3%，持續降至112年的98.6%），停止下降年度，收支預計將再快速轉為負數。

關於恢復退休人員月退休所得隨現職人員待遇調整的提案，銓敘部指出，建議不採用，因退休所得隨CPI調整，且明定入法，對退休者才是最有保障的機制，也是各國使用的標準；現職待遇和退休所得的本質完全不同，其調整頻率和考量因素，並非單純是CPI；退休所得調整恢復為隨現職待遇調整，調整方式不確定性較高，對退休者未必有利；退休所得調整恢復為隨現職待遇調整，也會增加現職工作者及早退離誘因。

關於警、消或海巡等危勞職務者，或執行入出國（境）管理、移民事務及防制人口販運任務之人員及依執行空中任務之人員，退休所得替代率增至90%為上限的提案，銓敘部也認為不採用。

銓敘部指出，單獨提高任何類別人員的退休所得替代率，違反退撫制度必須一致性對待所有人員的根本核心原則，且勢必引起其他危勞人員和其他人員要求比照適用。

銓敘部表示，即使不提前停止退休所得替代率再調降年度，各退休俸點實支月所得預計在118年前仍只會再提高，但一旦通過，基金用罄年度將提早4至5年發生，估計未來50年挹注金額減少2800億元，退撫基金可投資金額會減少，影響基金投資效益。

銓敘部總結，113年七成已退者平均實支月退休所得均超過5萬元，高俸點10退休者的實支月退休所得達6至8萬元，高於民間平均經常性月薪資，也約為現職公務人員平均月薪的八成，相當於高考三級新進者月薪。即使不提前停止退休所得替代率再調降年度，各退休俸點實支月所得預計在118年前仍只會再提高，但一旦通過，基金用罄年度將提早4至5年發生，估計未來50年挹注金額減少2800億元，退撫基金可投資金額會減少，影響基金投資效益。

銓敘部強調，從95年迄今，推動的各項退休金制度改革措施，都是為讓退撫金財務能更為永續，並且回應社會世代正義的要求，維護各類參加基金人員都能在繳費和給付上是一致公平對待。根據上述評估分析結果，因此建議不推動修法。
 

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