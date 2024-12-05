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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸生團離台　馬辦批陸委會別造成寒蟬效應、中山女高有綠色家長

▲▼ 馬英九基金會邀請陸生訪台團抵達桃園機場，奧運冠軍馬龍、楊倩、執行長蕭旭岑堵訪。（圖／記者許靖騏攝）

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會邀請陸生團來台交流，今（5日）結束九天八夜行程，搭機離台返陸，約百位台灣粉絲前往送機。基金會執行長蕭旭岑受訪時再嗆陸委會，若真的祭出禁邀五年處分，對其他團體也會有寒蟬效應，請民進黨不要用戒嚴心態阻斷兩岸交流；至於訪團3日參訪北市中山女高，中國網友戲稱「進了盤絲洞」，蕭斥是綠營人士扭曲為陸媒報導醜化，綠色文人帶動綠色家長抗議。

蕭旭岑在歡送陸生團搭機離台後於機場受訪。蕭透露，馬英九基金會昨晚舉辦餐會、歡送即將離台的陸生團成員，每位陸生成員在發表感言時，都相當感謝台灣民眾對他們熱情歡迎，回到大陸後一定會告訴親朋好友，台灣人是如何的善良、熱情、好客，也相信親朋好友未來也會很想到台灣。

蕭旭岑說，馬英九基金會推動兩岸交流的目的，就是要讓兩岸民眾互相體會彼此的善良、好客、熱情，也盼望大陸的大學生，看看台灣人是如何歡迎他們，以後他們的親朋好友也會想到台灣。

蕭旭岑呼籲陸委會，千萬別用戒嚴的心態，阻斷兩岸交流，只是因為陸生團其中一位女同學的「習慣用語」就把整個團封殺、甚至阻斷未來兩岸交流的機會，這是非常可惜的事。他說，當陸生在歡送會中感謝每一位台灣朋友時，這其實是件好事。

蕭旭岑也提醒民進黨別忘了，當年賴清德總統擔任市長時，在大陸講他主張台獨，請問當年賴市長有被大陸驅逐出境嗎、有被陸方要求立即停止行程返國嗎，有迅速給與懲處嗎？馬英九前總統訪陸時，也曾提到中華民國憲法，並沒有被大陸當局警告、停止行程，現在陸委會卻要懲處說出大陸民眾習慣用語的女大生，難道台灣胸襟比大陸還不如？

蕭旭岑批，民進黨是不是真的想要戒嚴、用戒嚴阻擋兩岸民間交流？真的是貽笑國際，民進黨不妨想一下，外界如何才不會認為他們是「霸凌黨」、「戒嚴黨」，不要暴露自己的真實心態、只想管制言論。

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