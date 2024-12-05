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東京流鶯一條街「賣淫妹1原因下海」台男加碼2小時　網傻：你真勇

▲▼日本東京都歌舞伎町經常有年輕女性站壁賣春，警方針對旅宿業者進行臨檢。（圖／達志影像／美聯社）

▲16歲少女為了賺2萬日幣，與53歲大叔發生性行為。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／劉維榛報導

日本東京歌舞伎町大久保公園旁，經常有賣淫妹子站壁鎖定買春客，因此也被戲稱為「流鶯一條街」。而一名台男10月去了一趟，問了好幾位妹子為何下海，幾乎都回應想買包包，唯獨一名妹子是為了酬學費，原PO自曝加碼2小時「幫助她」。文章引發網友看傻，「以身試毒，你真勇！」

今年1至11月，日本東京都歌舞伎町大久保公園內有88位女性涉嫌違反「賣春防止法」而被逮捕，且超過一半未滿25歲。一名網友看完該則新聞後在PTT自曝，10月份也去了一趟當地，確實看到不少妹子站在路邊「招客」。

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原PO說，他問過好幾個妹子為何要從事這行，「回答幾乎都是想買包包」，而且隨便一個包都20萬日幣（約4萬3000多台幣）以上，對於她們一昧追求精品的迷思，讓原PO感到難以置信，「只能說年輕人品牌迷思太嚴重了！」

原PO進一步透露，也遇過說不做的話，就繳不起大學學費了，「不知道是真的假的，但我還是多買兩小時幫助她」，內文還附上一張穿著寬鬆T恤、穿著長襪的妹子背影照，留下令人遐想的結尾。

底下老司機紛紛傻眼反問，「你也是挺敢的」、「真假...感覺超危險」、「我是只敢去吉原啦（東京風俗街），不敢路邊衝」、「你好勇敢，我前陣子去朝聖...在街上都不敢亂拍」、「看到就軟掉了，感覺很多故事」、「真虧你有勇氣去抽性病一番賞」、「說不定不是想買包包，說了為家庭客人會聖人發作問更多，把自己偽裝成拜金女簡單多了」、「別亂搞，性病真的危險」、「你回來有沒有去驗血」、「你敢用大久保的喔？拿小弟弟玩命耶」、「以身試毒，你真勇」。

根據日媒《時事通信社》、《富士新聞網》報導，今年被捕的女性與去年相比，年齡層已經更加年輕，顯示出此情況有年輕化趨勢。警方調查，這些女性們選擇「下海」的原因各有不同，約31%的人表示，她們的收入主要用於資助男公關或地下男偶像；19%的人是為了旅行或購買精品；還有13%的人則是因為生活在貧困之中。另有一些人則是被「爸爸活」（年輕女性與經濟條件好的中老年男子約會交易）的對象強迫，持續站壁達半年之久。

其中10月時，一名年僅16歲少女與53歲大叔在旅館性交易，並提供2萬日幣（約新台幣4625元）當作交易費，因此被警方依違反猥褻法逮捕。根據警方調查，少女是為了要支付追地下偶像時的花費，才會選擇下海賣淫。

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