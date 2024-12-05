東京「流鶯一條街」88人被捕！16歲女高中生缺錢下海　過半未滿25歲

▲日本東京歌舞伎町大久保公園旁因為經常有賣淫妹在此站壁鎖定買春客，因此也被戲稱為「流鶯一條街」。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

日本東京都歌舞伎町大久保公園曾以「流鶯一條街」聞名，缺錢花用或是涉入牛郎桃花陷阱的年輕女子經常在公園「站壁」、滑手機，以吸引恩客們的目光。根據東京警視廳保安課數據，今年1至11月間，大久保公園內就有88名女性涉嫌違反「賣春防止法」被逮捕，其中逾半數未滿25歲，顯示出年輕化的趨勢。

根據《時事通信社》、《富士新聞網》等日媒報導，大久保公園內今年1至11月間有88名女性涉嫌違反「賣春防止法」被逮捕，最年輕的僅16歲。在這之中53%的人年齡在20至24歲之間，30%的人年齡在25至29歲之間。

▲歌舞伎町以夜生活興盛聞名。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

警方調查，這些女性們選擇「下海」的原因各有不同，約31%的人表示，她們的收入主要用於資助男公關或地下男偶像；19%的人是為了旅行或購買精品；還有13%的人則是因為生活在貧困之中。另有一些人則是被「爸爸活」（年輕女性與經濟條件好的中老年男子約會交易）的對象強迫，持續站壁達半年之久。

其中，今年10月就有一名53歲男子因涉嫌在東京都新宿區歌舞伎町的旅館內，對16歲的女高中生做出猥褻行為，並提供給對方2萬日幣（約新台幣4625元），因此被警方依違反猥褻法逮捕。根據警方調查，少女是為了要支付追地下偶像時的花費，才會選擇下海賣淫。

事實上，大久保公園去年就曾遭警方大舉掃黃，雖然一度稍有改善，但今年又開始出現站壁女子，甚至還因吸引外國男性前往「買春之旅」登上外媒，令日本網友砲轟「淪為開發中國家」。根據數據顯示，今年被捕的女性與去年相比，年齡層已經更加年輕，顯示出此情況有年輕化趨勢。