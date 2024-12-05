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2024日本「最可愛女高中生」是她！　岡山16歲美少女曝光

2024日本「最可愛女高中生」是她！岡山16歲嫩妹長這樣

▲2024年日本「最可愛女高中生」選美比賽12月1日結果揭曉，由來自岡山縣的春亞摘下后冠。（圖／翻攝自春亞Instagram）

圖文／CTWANT

2024年日本「最可愛女高中生」選美決賽1日於東京舉行，在15名來自日本各地的高中校花，展現自己最美的一面後，最終由岡山縣的高二女學生春亞（はるあ）獲得冠軍，被選為「2024日本最可愛女高中生」。

綜合日媒報導，由當地知名雜誌社《modelpress》主辦的「日本最可愛女高中生」選美比賽，主旨是來自日本各地佳麗展現高中生的青春活力，是日本青少年文化中很重要的活動之一。1日在東京舉辦決賽，經過評審和觀眾投票後，由岡山縣的高二女孩春亞脫穎而出。

春亞確定成為2024最可愛女高中生後，她感動地說，「沒想過自己會獲勝，很高興自己有努力去付出，參加選美後她對自己人生也有180度轉變，也不會因此滿足，想要繼續變得更有名，成為大家喜歡的人。」春亞摘下后冠，獲得50萬日圓（約新台幣11萬元）獎金，並且成為2025年賽事官方形象大使。

據悉，「日本最可愛女高中生」已經舉辦第8屆，參賽者即便沒有任何參賽經驗也可以直接報名參加，參賽者年齡為16到18歲之間的日本女高中生，今年跟去年一樣都在東京舉行總決賽。

2024日本最可愛女高中生春亞的個人資訊

出生地：日本岡山縣

生日：2月16日

學年：高中二年級

MBTI：ESFP

專長：手做，特別是縫紉和美甲

愛好：看電影，特別是迪士尼系列

喜歡的食物：醃梅

不喜歡的食物：苦的

最喜歡的一句話：笑口常開，福氣常來

最近沉迷的事情：和好朋友們一起拍很多照片

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