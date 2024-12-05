以軍無人機播放「寶寶哭聲」引誘　巴勒斯坦人外出遭開槍爆頭

▲加薩居民聽到婦女尖叫的聲音外出查看，結果頭部中彈。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以哈戰爭至今未歇，如今歐洲地中海人權監測組織戰略總監馬哈侯賽尼（Maha Hussaini）透露，以軍在加薩地區會利用無人機播放嬰兒哭聲、婦女尖叫聲，引誘巴勒斯坦人走住處走出來前往空曠地帶，藉此尋找目標射擊。當地居民宣稱，有人聽到婦女尖叫、寶寶哭泣的呼救聲外出查看，結果頭部中彈。

半島電視台、NDTV報導，在加薩的以色列部隊早在今年4月就利用上述做法吸引巴勒斯坦人走出避難居所，當馬哈侯賽尼親自前往加薩走廊中部紐瑟拉特（Nuseirat）進行採訪時，獲多名巴勒斯坦人證實。

當地居民納班（Mohammad Nabhan）透露，曾經聽到一名女子尖叫大喊救命的聲音，背景還是嬰兒的哭聲，但他意識到這些聲音是從無人機播放出來的，因此對著親戚說「不要上當！」然而鄰居沙魯爾（Abu Anas Al-Shahrour）聽到呼救聲後走出去想要幫忙，結果頭部中彈。

加薩其他地區以及約旦河西岸也發生類似狀況，這些錄音檔的內容除了包括孩子哭喊「我想要我的媽媽」，警告巴勒斯坦人若反抗就會死亡的言語威脅，也有希伯來語和阿拉伯語的歌曲、坦克移動發出的聲音、當地商販叫聲。

加薩衛生部門宣稱，這場戰爭至今已造成近4.5萬人喪命，在以色列無情轟炸之下，所有加薩居民流離失所。加薩平民面臨食物、水、醫療用品等嚴重短缺，醫院、學校、住宅淪為廢墟。

▼加薩衛生部門宣稱，這場戰爭至今已造成近4.5萬人喪命。（圖／路透）