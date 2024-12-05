快訊／新北男騎士「斑馬線撞行人」！82歲翁頭部撕裂傷送醫

記者戴上容、閔文昱／新北報導

新北市中和區今（5日）晚間8時許發生一起交通事故，21歲邱姓男子騎乘重型機車行經宜安路一帶時，與行經行人穿越道的82歲蕭男，造成蕭男頭部撕裂傷，邱男則左膝蓋及雙手擦挫傷。詳細肇責、事故原因，仍待進一步釐清。

▲新北市中和區發生騎士與行人碰撞事故。（圖／記者戴上容翻攝）

中和警方表示，接獲報案後，員警立即趕赴現場處置。經酒測，邱男酒測值為0.0mg/l，排除酒駕可能。蕭男雖然受傷，但意識清楚，由家屬陪同送往雙和醫院治療。警方將進一步調查此次事故原因。