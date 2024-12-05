夫妻分房睡傷感情？先想好「4考量」反而有機會讓互動更甜蜜

▲研究指出，疫情之後，由於居家隔離案例增加，也讓許多夫妻、伴侶漸漸習慣一人睡一間房。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

文／康健雜誌、梁元齡編譯

知名歌唱團體「SHE」團員Ella陳嘉樺結婚11年，近來表示參加節目期間，都與丈夫分房睡。夫妻分房睡有什麼好處？會影響感情嗎？那些情況下可以考慮分房睡？

婚後同居，伴侶同床，對許多人來說是再合理不過的事。然而，如今卻有愈來愈多夫妻、同居愛侶選擇分開睡。有些人在房裡擺上兩張單人床，同房但分床睡；也有人索性一人一間房，到了就寢時間，互不打擾。

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分開睡不稀奇！日本「別寢」行之有年

夫妻分開睡，常被普羅大眾認為是感情不睦，但這觀念與文化風俗有關。比如在日本，「夫妻別寢」就行之有年，日本人把分開睡視為一種體貼彼此的行為。舊式的日本建築以榻榻米為主，一人一條被子打地鋪，沒有同床與否的問題；到了現代日本，即使建築型態改變，大多數夫妻還是習慣一人一床，原因有3：

・不干擾對方作息、睡眠習慣

・小孩出生後，多與母親同床

・給予彼此睡前一段平靜的時刻

2017年一則調查顯示，日本有30.9%的夫妻分床睡、39.1%分房睡，只有29.2%的夫妻同床，比例最低。但這未必代表日本夫妻不幸福，同份調查顯示，高達70%的夫婦都對婚姻很滿意，不認為感情出問題。

在美國，國家睡眠基金會最新統計發現，美國大約有25%的已婚配偶，每個月至少幾天會跟伴侶分開睡，還有大概三分之一的受訪者說，他們偏好自己睡，不喜歡跟對方共享一張床或一個臥房。疫情之後，由於居家隔離案例增加，也讓許多夫妻、伴侶漸漸習慣一人睡一間房。

不只日本、美國，澳洲睡眠健康基金會2019年的調查也顯示，有17%的夫妻或同居伴侶選擇自己睡，沒有與伴侶同寢，而且受訪者對自己的感情關係很滿意。其中，還有22%的人想自己睡，但不敢開口要求或沒去行動。

無論在東方或西方，年紀愈大，愈能接受分床或分房睡覺。同床的日本夫妻中，60歲以上的夫婦只有14.8%；澳洲伴侶中，55歲以上分開睡的人，則有27%，比起18～34歲的年輕夫妻（16%）更多。

英國女王、貝克漢都分房

基於各種原因，不少名人伴侶都選擇分開睡。英國伊莉莎白女王和菲利普親王在世期間，始終維持分床睡的習慣，王室專家說，英國王室本來就會配給成員各自的房間，而女王和親王絕大多數時候都喜歡睡自己的床。

知名導演提姆波頓（Tim Burton）和伴侶海倫娜卡特（Helena Carter）習慣一人一床。貝克漢夫婦、川普總統夫妻、陶晶瑩和李李仁，也都公開表示過偏好分房間睡。

每對伴侶分睡的理由各異。川普和夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）不愛黏膩，喜歡孤僻度日；貝克漢（Beckham）夫妻則認為，這樣吵架時才有個人空間，可以彼此靜一靜；陶晶瑩則自曝婚後「激情漸退」。

名人前例多，但有人擔心分房是婚姻的「破綻」，成為對方談離婚的籌碼。不過，執業律師許雅筑表示，曾有個案分居3年，都無法訴請裁判離婚，夫妻單純分房睡，恐怕不足以構成裁判離婚的依據，實務上還要搭配其他更重大的瑕疵。換句話說，夫妻間如果感情和睦，不必害怕因為單純分房，就產生被對方提告的風險。

分床分房比一比 應討論4大問題

伴侶要不要分開睡、怎麼分配，建議可從以下幾點與伴侶展開討論，選擇最適合你們感情的相處方式：

考量1：你們原本有睡眠問題嗎？

2005年一則研究發現，中斷睡眠的眾多因素當中，枕邊人就佔了三分之一。耶魯大學醫學院教授、《睡眠之謎》一書作者克魯格（Meir Kryger）指出，在眾多影響睡眠品質的要素中，睡眠環境的重要性數一數二，「這當中包括：睡在身邊的人是誰，還有你跟對方一起入眠的品質如何。」

克魯格說，很多人即便自己睡，也有睡眠障礙，失眠、異睡症、夢遊、睡眠呼吸中止症、夜尿症……都是常見的睡眠問題，倘若兩個人都有睡眠問題，或有一方大聲打呼、睡覺時體溫過高、常改變睡覺姿勢，同寢同床，反讓雙方睡眠問題一起加劇，最後沒人能睡飽睡好。

睡眠不足、睡眠品質太差，會讓記憶力、免疫力下滑，提高心血管疾病、失智症、情緒憂鬱等的風險。加州大學柏克萊分校的研究發現，睡眠品質低落會讓關係中的衝突增加；另一則帕拉塞爾蘇斯私立醫學大學的研究發現，缺乏睡眠跟感情問題之間，多半存在關聯性。

考量2：你們的睡覺習慣差很大嗎？

每個人都有自己的睡前儀式、睡眠習慣。有些人就是得聽音樂才能入眠，有些人必須看電視看到睡著，有些人很早睡，有些人很晚睡……硬是要求對方配合容忍，互相都會帶來壓力。睡眠專家錢伯斯（Dorothy Chambers）指出，有時要磨合出一個皆大歡喜的儀式，太過困難，不如分開睡。

另外，也有些人基於隱私問題，傾向分房或分床。有些性別議題的評論家認為，分開睡、甚至是擁有一個自己的房間，並不代表拉開彼此距離或不親密，而是伴侶都願意尊重雙方該有個人空間，是一種良善互動的表現。

考量3：分開睡能維持感情嗎？

有些風水觀點認為，夫妻分房會造成感情不睦、聚少離多。這種說法的原因之一，可能是伴侶睡前的時光，對兩人互動來說相當重要。比如發生衝突、冷戰時，回到同張床上更有機會親密接觸，找到和解的契機。

但行為睡眠醫學專家、美國匹茲堡大學神經醫學教授特羅克塞爾（Wendy Troxel）指出，目前關於「分睡影響感情」的系統性研究，堪稱少數。換句話說，分開睡會讓感情不好，很可能只是普羅大眾的想像。事實上，特羅克塞爾表示，她曾輔導的個案中，有更多人宣稱「分開睡救了他們的感情」。

考量4：分開睡會影響到性生活嗎？

許多人擔心分房或分床睡，性生活頻率會降低，影響伴侶親密度。但根據專家看法，或許這跟經營性生活的意願還是更有關聯。

性生活諮商師加里森（Eric Marlowe Garrison）就舉雙手支持夫妻分開睡，並告訴《華盛頓郵報》，在他的治療經驗中，不論是分房還是分床，都讓伴侶之間的羈絆加深，而且分開睡對性生活也有益處。

情感教練威爾森（Lee Wilson）也指出，長期同床的夫妻或伴侶，反倒因為過於習慣，容易失去新鮮感，使性生活頻率降低。相反地，分開睡能保有戀情初期的溫度，容易讓性生活「回春」。

除了分床、分房 你還有這些選擇

感情是屬於兩個人的，適合別人的方法，未必對你跟伴侶有效。重點還是要回到彼此都能接受的生活上。特羅克塞爾就說，分房、分床睡不該被汙名化，夫妻睡覺方式本無對錯之分，只要能維繫感情，都是好方法。

除了分房、分床，你還可以考慮這些專家建議的方式：

・分被睡覺：有些人還是睡在同張床上，但各自蓋一條被。研究指出，有高達92～98%的伴侶睡覺時體溫不同，分開蓋被能有效降低彼此的體溫干擾，也讓睡眠品質更好一些。

・親密儀式：如果作息差很多，可以在對方入睡前，先到對方床上親密一下，陪伴對方入睡後，再回到自己的房間、床上就寢。

・開放溝通：對彼此的爭吵、性生活問題，保持開放溝通，而不是只依賴睡前時光來修復關係。