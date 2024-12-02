11個日常習慣拯救疲憊心靈！睡飽、深呼吸、數位排毒重新找回快樂

▲精神疲憊並不可怕，可怕的是忽視它、不加以調整，覺得自己好累的人不妨一起來了解一些自我療癒的方法，學會愛自己、疼惜自己。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

有時候，是否感覺心裡特別沉重，什麼事情都提不起興趣，甚至連日常生活中的簡單小事都覺得疲憊不堪？這可能是精神過度疲勞的警訊！現代生活節奏快、壓力大，不論是來自工作的挑戰、人際關係的困擾，還是對未來的焦慮，都可能讓我們的心理狀態不堪負荷，導致情緒低落、心力交瘁。該如何走出這種狀態？日本網站《trill》邀請臨床心理師町田奈穗，提出11種有效的自我照護方法，而且簡單易行、不必花費過多時間或金錢，只需每天付出一點點努力、堅持實踐，就有可能重新找回心裡的平衡與舒適，趕快一起來看看吧！

1、確保充足睡眠

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若意識到自己睡眠不足，建議每天多睡30分鐘至1小時，町田奈穗表示讓身心徹底休息是自我照護的核心，所以睡眠非常重要，若無法好好休息，其他自我照護手段的效果也難以充分展現效果，睡得夠、睡得飽對於恢復精神疲勞很重要，可嘗試調整睡前的放鬆習慣，營造更容易入睡的環境，例如睡前減少使用手機或電腦螢幕，降低光線刺激，使用防藍光濾貼，避免觀看刺激性內容。

2、適度運動

輕鬆就能實踐的運動像是散步或瑜伽，不僅能轉換心情，還可減輕壓力。不必逼自己一定要上健身房或是參與激烈的球類運動等，只需要做自己簡單就做得到的運動即可，因為運動能促進分泌「幸福荷爾蒙」如血清素，讓人感到煥然一新，同時幫助夜晚更易入睡；此外，持續運動還能提高體力，增強抗疲勞能力，好處多多。

3、實踐放鬆技巧

深呼吸、冥想、正念等放鬆方式適合多思多慮、腦子轉個不停的人。深呼吸是最簡單好做的方法，能快速引導身體進入放鬆狀態，即使只是花幾分鐘在專注於呼吸上，也能有效停止過度思考。

4、均衡飲食

營養不足可能加重精神疲勞，所以可以攝取包括維生素B群、鎂等有助於穩定情緒與腦部運作的營養素，再來是要避免攝取過多的甜食或垃圾食品，選擇均衡飲食，包括蔬菜、水果、穀物、肉類、魚類及豆製品，都能顯著提升情緒。

5、單純休息

忙碌時，必須為自己安排一段休息時間，若是無法長時間休息也沒關係，可以試著在日常工作或家務中，每隔一小時就加入一次短暫的休息時間，像是去一趟洗手間，泡一杯茶來喝或是伸展身體，都有助於減輕精神疲勞。

6、投入興趣

將時間花在能帶來快樂的活動或愛好上，例如閱讀、看電影、散步等，能有效消解精神疲勞並幫助心靈放鬆。

7、向他人傾訴

精神不適的狀況下如果還要獨自承受，情況很容易惡化，不妨找值得信賴的朋友、家人或專業諮商師傾訴，可以整理思緒、減輕心理負擔。

8、實施數位排毒

社群上許多人都會曬出光鮮亮麗的生活，容易讓人生起比較之心，不知不覺就帶來壓力，精神不濟時試著遠離社群媒體或負面新聞，不要讓腦中訊息過多，定期與手機保持距離有助於減輕壓力。

9、接觸自然

親近大自然，在自然環境中度過一段時間能夠幫助精神復原，簡單一點可以就近在家附近的公園散散步，有餘力則可以前往有山或有海地方走一走，看看美麗風景，自然環境有助於放鬆、穩定情緒。

10、寫下當下感受

透過寫日記或筆記將內心的壓力與煩惱寫下來，過程中能夠一邊整理混亂的思緒，一邊幫助自己客觀地審視問題，說不定靈光一閃就找到了解決方法；不過沒有找到解法也無妨，光是寫下來這個動作就有安定的作用。

11、調整思維與改變視角

對自己溫柔一些，避免過度自我檢討。仔細想一想，也許外界的責罵聲都不如你對於自己的批評，老是覺得自己做不好、努力不夠，這些想法容易壓得人喘不過氣來，請允許自己感到疲憊並接納現狀，這樣有助於精神恢復。也可透過閱讀、與他人交談，從不同價值觀中獲得新啟發。